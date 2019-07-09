Футбол

Миллер-Макинтайр покинул «Зенит»Спорт-Экспресс 03:32

Защитник Коди Миллер-Макинтайр покинул "Зенит", информирует официальный сайт питерской команды. В восьми матчах Еврокубка 25-летний американец проводил на паркете в среднем по 22,5 минуты. За это время Миллер-Макинтайр приносил команде 5,8 очка и 1,9 подбора.
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Американец Миллер-Макинтайр покинул «Зенит»

Sport24.ru03:48

Миллер-Макинтайр покинул «Зенит»

Спорт-Экспресс03:32

Миллер-Макинтайр ушел из «Зенита»

Матч ТВ04:17

Баскетболист Коди Миллер-Макинтайр покидает «Зенит»

Невские Новости04:15

«Зенит» объявил об уходе Миллер-Макинтайра

Чемпионат04:13

Защитник Коди Миллер-Макинтайр ушел из «Зенита»

Петербургский дневник04:52

Миллер-Макинтайр покинул «Зенит»

РИА Новости04:27
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Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

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Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
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Годовой рост расходов граждан РФ превысил инфляцию в два раза

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Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн

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Экономика

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Наука

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Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
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Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
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Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
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Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Общество

Москалькова рассказала об отношении к гомосексуалам в России

России удается найти баланс терпимости к разным вероисповеданиям, культурным и другим предпочтениям, в том числе сексуальным, заявила уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
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Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
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Энергетика

Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Стали известны цены на новые iPhone 11, Max и R

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Футбол

Сутормин выбрал уникальный номер в «Зените»

Новый футболист «Зенита» Алексей Сутормин определился с игровым номером в команде. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.
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РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

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Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
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