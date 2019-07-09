Футбол
Миллер-Макинтайр покинул «Зенит»Спорт-Экспресс 03:32
Защитник Коди Миллер-Макинтайр покинул "Зенит", информирует официальный сайт питерской команды. В восьми матчах Еврокубка 25-летний американец проводил на паркете в среднем по 22,5 минуты. За это время Миллер-Макинтайр приносил команде 5,8 очка и 1,9 подбора.
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Политика
Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
Российский журналист и историк Николай Сванидзе, комментируя URA.RU слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, заявившего о необходимости снести памятник Победы на Прохоровском поле, назвал такую позицию неразумной.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Политика
В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины
В Верховную раду внесен законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Футбол
В интернете опубликованы фотографии красной формы «Зенита»
Обновлено в 06:23
Футбол
«Локомотив» не может договориться с Гилерме о новом контракте
Голкипер и многолетний лидер московского "Локомотива" Маринато Гилерме, вероятнее всего, покинет клуб по истечении контракта.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Экономика
Годовой рост расходов граждан РФ превысил инфляцию в два раза
Годовой объём расходов граждан составил 9,9%, что более чем в два раза превышает размер накопленной с начала 2019 года инфляции в 4,7%.
Обновлено в 03:55
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX
Обновлено вчера в 14:42
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Политика
Пушков предложил запретить Катамадзе въезд в Россию
Член Совфеда Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Большая часть Еревана осталась без электричества
Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.
Обновлено в 05:42
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 06:16
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено вчера в 00:27
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Москалькова рассказала об отношении к гомосексуалам в России
России удается найти баланс терпимости к разным вероисповеданиям, культурным и другим предпочтениям, в том числе сексуальным, заявила уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 04:43
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Энергетика
Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11, Max и R
Обновлено вчера в 18:09
Футбол
Сутормин выбрал уникальный номер в «Зените»
Новый футболист «Зенита» Алексей Сутормин определился с игровым номером в команде. 25-летний полузащитник будет выступать под 91-м номером.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 03:59
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено в 04:51