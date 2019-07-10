Футбол
Милитао стало плохо на презентации в «Реале»Sportbox.RU 10:58
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале». Мероприятие состоялось в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Милитао отвечал на вопросы журналистов, когда самочувствие футболиста резко ухудшилось.
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Наука
Новая технология может производить чистую питьевую воду
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В Петербурге пытались поджечь чиновника при демонтаже незаконного кафе
Одного сотрудника пытались придушить, а другого один из угрожавших облил бензином из канистры, намереваясь поджечь.
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Факт побега двух заключенных из исправительной колонии номер 4, где отбывают наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, опровергнут УФСИН по Белгородской области.
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Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме
Известный итальянский кинорежиссер Тинто Брасс госпитализирован в римскую клинику и находится в отделении интенсивной терапии, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
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Политика
ЦИК поддержал идею Беглова о реформе избиркомов
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 15:27
Футбол
«Динамо» подписало контракт с Шарлем Каборе
Обновлено в 13:05
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Обновлено в 09:38
Интернет
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Политика
Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Башкирии задержан муж кассирши, похитившей миллионы из банка
В аэропорту Уфы 10 июля задержан мужчина, который является мужем кассирши банка из Салавата, подозреваемой в краже из кассы около 20 млн. рублей.
Обновлено в 15:17
Политика
Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина
Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Футбол
Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки
Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций 2019 года. В четвертьфинале сенегальцы обыграли команду Бенина.
Обновлено в 14:09
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
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Кино
Мультфильму «История игрушек 4» объявили бойкот из-за гей-пропаганды
Христианская организация «Миллион матерей» обвинила мультфильм «История игрушек 4» в пропаганде гомосексуальных связей среди детской аудитории.
Обновлено в 12:21
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
С Плесецка запустили «Союз-2.1В» с военными спутниками
Обновлено в 14:09
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Общество
В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию
Обновлено в 14:15
Гаджеты
Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном
Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
Обновлено в 08:11
Общество
Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше
Марат Хайруллин, муж арестованной кассирши из Салавата, дал интервью Первому каналу, в котором рассказал множество новых подробностей — они могут в корне изменить все расследование.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Глава ОСК сообщил о готовящемся контракте на проект подлодки «Калина»
Минобороны России и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) заключат контракт на разработку технического проекта неатомной подводной лодки «Калина», сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:58
Политика
Британия отказала в визе российскому дипломату
Ранее британские организаторы "глобальной конференции по свободе СМИ" уже отказали в аккредитации представителям телеканала RT.
Обновлено в 12:35