Футбол

Милитао стало плохо на презентации в «Реале»Sportbox.RU 10:58

Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале». Мероприятие состоялось в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Милитао отвечал на вопросы журналистов, когда самочувствие футболиста резко ухудшилось.
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Новичку «Реала» Милитао стало плохо на пресс-конференции. Видео

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«Реал» представил Эдера Милитао. За бразильца клуб заплатил 50 млн евро

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Бразильский футболист, защитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии.
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