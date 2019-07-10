Футбол

Милитао стало плохо на презентации в «Реале»Sportbox.RU 10:58

Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале». Мероприятие состоялось в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Милитао отвечал на вопросы журналистов, когда самочувствие футболиста резко ухудшилось.
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Милитао покинул первую пресс-конференцию в «Реале» из-за головокружения

Чемпионат10:34

«Реал» представил Эдера Милитао. За бразильца клуб заплатил 50 млн евро

Sport24.ru08:32

Новичку «Реала» Милитао стало плохо на пресс-конференции. Видео

Спорт-Экспресс09:52

Милитао стало плохо на презентации в «Реале»

Sportbox.RU10:58

Милитао стало плохо на презентации в «Реале»

Матч ТВ10:58

У Милитао закружилась голова на презентации в Мадриде

Soccer.ru11:03

Милитао из-за головокружения ушел с первой пресс-конференции в «Реале»

Sports.ru09:21
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Политика

Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
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Учёные нашли продолжение пещеры под трассой «Таврида»

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Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
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Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе

ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».
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Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
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Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android

Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Футбол

Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара

37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
Происшествия

В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Политика

Российские врачи поставили диагноз Меркель

Российские врачи выдвинули ряд предположений относительно приступов тремора у канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 14:08
Гаджеты

Стали известны цены на новые iPhone 11

Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено в 08:16
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда

От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина, отмечают «Новые Известия».
Обновлено в 06:24
Общество

Шепелев разоблачил отравление Алибасова

Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 12:39
Футбол

Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»

Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.
Обновлено в 13:33
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
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Путин призвал отказаться от санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
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Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.
Обновлено в 10:15
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Экономика

Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
Обновлено в 09:07
Финансы

Белоруссия определилась с размером займа в России на первом этапе

4 июля ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. Как сообщали ранее источники РБК, Белоруссия на первом этапе может разместить бумаги на 10 – 15 млрд руб. В начале июля на российский долговой рынок впервые вышел белорусский корпоративный заемщик — крупнейший ретейлер страны "Евроторг".
Обновлено в 09:49
Происшествия

Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме

Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Общество

Продававшую воду со своего тела блогершу из США уличили в обмане

Пользователи Сети раскрыли обман блогерши Belle Delphine, предлагавшей любому желающему за крупную сумму приобрести воду, в которой она купалась.
Обновлено в 05:00
Общество

Россиянам, просившим убежище в Канаде, запретили чаепитие

Жители Киселевска, ранее публично просившие убежища в Канаде из-за тяжелой экологической обстановки в городе, опубликовали в социальных сетях приглашение на чаепитие в частном дворе.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

В ДНР опровергли причастность к обстрелу колонны ВСУ с губернатором

Обновлено в 13:02
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Зеленский открыл Чернобыль для туристов

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Опрокинувшийся в Черном море катер подняли со дна

Обновлено в 12:04
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
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Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца

Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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