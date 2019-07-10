Футбол
Милитао стало плохо на презентации в «Реале»Sportbox.RU 10:58
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале». Мероприятие состоялось в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Милитао отвечал на вопросы журналистов, когда самочувствие футболиста резко ухудшилось.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:19, Вашингтон
Политика
Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной
Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Наука
Учёные нашли продолжение пещеры под трассой «Таврида»
Обновлено в 11:23
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала
Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе
ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».
Обновлено в 14:00
Культура
Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Футбол
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара
37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Политика
Российские врачи поставили диагноз Меркель
Российские врачи выдвинули ряд предположений относительно приступов тремора у канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 14:08
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11
Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено в 08:16
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда
От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина, отмечают «Новые Известия».
Обновлено в 06:24
Общество
Шепелев разоблачил отравление Алибасова
Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 12:39
Футбол
Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»
Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.
Обновлено в 13:33
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Украино-российский телемост проведут на российском телевидении
Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.
Обновлено в 10:15
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Экономика
Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде
Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
Обновлено в 09:07
Финансы
Белоруссия определилась с размером займа в России на первом этапе
4 июля ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. Как сообщали ранее источники РБК, Белоруссия на первом этапе может разместить бумаги на 10 – 15 млрд руб. В начале июля на российский долговой рынок впервые вышел белорусский корпоративный заемщик — крупнейший ретейлер страны "Евроторг".
Обновлено в 09:49
Происшествия
Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Общество
Продававшую воду со своего тела блогершу из США уличили в обмане
Пользователи Сети раскрыли обман блогерши Belle Delphine, предлагавшей любому желающему за крупную сумму приобрести воду, в которой она купалась.
Обновлено в 05:00
Общество
Россиянам, просившим убежище в Канаде, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее публично просившие убежища в Канаде из-за тяжелой экологической обстановки в городе, опубликовали в социальных сетях приглашение на чаепитие в частном дворе.
Обновлено в 13:54
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Происшествия
Опрокинувшийся в Черном море катер подняли со дна
Обновлено в 12:04
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца
Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
Обновлено в 06:29