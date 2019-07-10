Футбол

Милитао стало плохо на презентации в «Реале»Матч ТВ 10:58

Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале». Мероприятие состоялось в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Милитао отвечал на вопросы журналистов, когда самочувствие футболиста резко ухудшилось.
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Сезар: «Думаю, Милитао добьётся успеха в „Реале“»

Soccer.ru21:06

Милитао покинул первую пресс-конференцию в «Реале» из-за головокружения

Чемпионат10:34

Милитао из-за головокружения ушел с первой пресс-конференции в «Реале»

Sports.ru09:21

Милитао стало плохо на презентации в «Реале»

Sportbox.RU10:58

Милитао стало плохо на презентации в «Реале»

Матч ТВ10:58

Новичку «Реала» Милитао стало плохо на пресс-конференции. Видео

Спорт-Экспресс09:52

«Реал» представил Эдера Милитао. За бразильца клуб заплатил 50 млн евро

Sport24.ru08:32
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 21:54, Вашингтон
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Армия и оружие

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