Футбол

Милитао стало плохо на презентации в «Реале»Матч ТВ 10:58

Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале». Мероприятие состоялось в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Милитао отвечал на вопросы журналистов, когда самочувствие футболиста резко ухудшилось.
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Милитао покинул первую пресс-конференцию в «Реале» из-за головокружения

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