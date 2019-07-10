Футбол
Милитао стало плохо на презентации в «Реале»Матч ТВ 10:58
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале». Мероприятие состоялось в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Милитао отвечал на вопросы журналистов, когда самочувствие футболиста резко ухудшилось.
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