Футбол
Милитао стало плохо на презентации в «Реале»Матч ТВ 10:58
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале». Мероприятие состоялось в среду на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Милитао отвечал на вопросы журналистов, когда самочувствие футболиста резко ухудшилось.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Обновлено в 08:17
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Политика
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на попытки провокаций в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил жестко реагировать на попытки провокаций в Донбассе.
Обновлено в 12:35
Наука
Учёные рассказали о новом способе эффективного похудения
Ученые полагают, что состояние мышц оказывает большое влияние на процесс снижения жировой массы человека.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованного в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Общество
В России могут вырасти штрафы за вождение без техосмотра
В Государственной думе во втором чтении был принят пакет законопроектов, которые предусматривают ужесточение наказания за вождение без пройденного техосмотра.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Саудовскую принцессу обвинили в насилии над сантехником
Обновлено в 10:06
Футбол
Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара
37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 08:33
Культура
Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко
Обновлено в 12:02
Политика
Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 11:43
Общество
Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении
Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.
Обновлено в 08:23
Политика
Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»
По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 08:18
Политика
Пушков отреагировал на заявление гендиректора «Рустави 2»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии о сохранении поставок вина и минеральной воды в Россию.
Обновлено в 11:44
Политика
Поезда в Москву стали для Украины самыми прибыльными
За пять месяцев текущего города поезда Киев — Москва стали наиболее прибыльными для «Украинских железных дорог».
Обновлено в 11:51
Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании
В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предлагаемый Счетной палате список организаций для проверки в 2020 году принадлежащую государству компанию "Дом.РФ".
Обновлено в 08:42
Общество
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ
СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Политика
«Щас позвоню Баканову»: перепалка Зеленского в Борисполе получила продолжение – видео
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.
Обновлено в 10:26
Политика
В Кремле назвали преждевременным возобновление авиасообщения с Грузией
Российское руководство следит за ситуацией в Грузии и надеется на улучшение отношений с этой страной, однако пока говорить о возобновлении авиасообщения с республикой преждевременно.
Обновлено в 06:59