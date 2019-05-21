Футбол

Милинкович-Савич согласился перейти в «Ювентус»Sport24.ru 14:18

В уходящем сезоне Милинкович-Савич провел за «Лацио» 41 матч во всех турнирах, забив 7 мячей и сделав 4 голевые передачи. Милинкович-Савич был признан лучшим полузащитником Серии А сезона-2018/19.
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«Ювентус» договорился о контракте с полузащитником «Лацио» Милинковичем-Савичем

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Спорт-Экспресс14:19

Милинкович-Савич согласился перейти в «Ювентус»

Sport24.ru14:18

СМИ: Милинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус»

RT на русском14:32

«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем

Sports.ru13:45
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
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