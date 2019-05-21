Футбол
Милинкович-Савич согласился перейти в «Ювентус»Sport24.ru 14:18
В уходящем сезоне Милинкович-Савич провел за «Лацио» 41 матч во всех турнирах, забив 7 мячей и сделав 4 голевые передачи. Милинкович-Савич был признан лучшим полузащитником Серии А сезона-2018/19.
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