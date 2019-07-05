Футбол

Милинкович-Савич может стать игроком «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 03:20

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Sport Mediaset, спортивный директор римского клуба Игли Таре провел переговоры в Лондоне с представителями английской команды. Ранее сообщалось, что на хавбека также претендуют ПСЖ и Ювентус.
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«Манчестер Юнайтед» предложил €70 млн за игрока «Лацио»

Газета.Ru11:52

«Манчестер Юнайтед» может подписать Милинковича-Савича

Евро-футбол.рувчера в 13:49

Милинкович-Савич может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт03:20

«Лацио» рассчитывает продать Милинковича-Савича «МЮ» за 100 млн евро, но согласится и на 80 млн

Sports.ruвчера в 16:02

СМИ: Милинкович-Савич может перейти в «МЮ»

Матч ТВвчера в 15:06

СМИ: Милинкович-Савич может перейти в «МЮ»

Sportbox.RUвчера в 15:06

«Манчестер Юнайтед» предложил € 75 млн за Милинкович-Савича

Чемпионат11:28
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 09:16
Происшествия

Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту

Семеро россиян третий день находятся в аэропорту мексиканского города Канкун из-за претензий миграционных властей.
Обновлено в 12:29
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Опубликованы первые фотографии с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Телеведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в Калифорнии

Обновлено в 05:38
Политика

В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Космос

Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей

Ранее сообщалось, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 млрд руб "Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и / или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — приводит агентство слова господина Зеленого.
Обновлено вчера в 22:14
Спорт

Российские баскетболистки не смогли пробиться на ОИ-2020

Обновлено в 11:22
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

Высокопоставленный военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков, рассказал, что они «не допустили катастрофы планетарного масштаба».
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Российская эскадра вышла к месту учений НАТО в Черном море

Группировка кораблей ВМФ РФ вышла на учения в акваторию Черного моря, туда же, где проходят масштабные учения флотов стран Североамериканского альянса и их союзников.
Обновлено 04 июля в 22:18
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено в 12:10
Футбол

Зенит — Локомотив 1:1 (Перерыв)

Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В Польше три человека погибли при взрыве газа в жилом доме

Обновлено в 10:57
Происшествия

Арестована подозреваемая в пытках 7-летней девочки в Ингушетии

Магасский районный суд арестовал на два месяца тетю 7-летней девочки по подозрению в истязании ребенка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Происшествия

Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки

Обновлено в 11:17
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.
Обновлено в 10:56
Происшествия

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии

Обновлено в 09:57
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Экономика

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 13:28
Футбол

Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»

Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Садальский восхитился шпагатом Волочковой

Обновлено в 08:50
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем

Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

В Подмосковье ребенок погиб в крупном ДТП

В Московской области девочка погибла в крупной автомобильной аварии.
Обновлено в 10:30
Общество

Федор Конюхов достиг Крыма на самолете с солнечными батареями

Российский путешественник Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолете с солнечными батареями.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет

Обновлено в 11:00
Политика

Эстонские консерваторы хотят восстановить памятник эсэсовцам

Активисты Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) собираются восстановить памятник эсэсовцам в поселке Лихула.
Обновлено в 11:50
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