Футбол
Милинкович-Савич может стать игроком «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 03:20
Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Sport Mediaset, спортивный директор римского клуба Игли Таре провел переговоры в Лондоне с представителями английской команды. Ранее сообщалось, что на хавбека также претендуют ПСЖ и Ювентус.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 09:16
Происшествия
Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту
Семеро россиян третий день находятся в аэропорту мексиканского города Канкун из-за претензий миграционных властей.
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В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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Опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри
Опубликованы первые фотографии с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.
Обновлено в 11:47
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
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Космос
Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей
Ранее сообщалось, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 млрд руб "Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и / или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — приводит агентство слова господина Зеленого.
Обновлено вчера в 22:14
Спорт
Российские баскетболистки не смогли пробиться на ОИ-2020
Обновлено в 11:22
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
Высокопоставленный военный, присутствовавший на похоронах 14 моряков, рассказал, что они «не допустили катастрофы планетарного масштаба».
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Российская эскадра вышла к месту учений НАТО в Черном море
Группировка кораблей ВМФ РФ вышла на учения в акваторию Черного моря, туда же, где проходят масштабные учения флотов стран Североамериканского альянса и их союзников.
Обновлено 04 июля в 22:18
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Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»
Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено в 12:10
Футбол
Зенит — Локомотив 1:1 (Перерыв)
Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Арестована подозреваемая в пытках 7-летней девочки в Ингушетии
Магасский районный суд арестовал на два месяца тетю 7-летней девочки по подозрению в истязании ребенка, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:16
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.
Обновлено в 10:56
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 13:28
Футбол
Вратарь «Челси» Булка перешел в «ПСЖ»
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Садальский восхитился шпагатом Волочковой
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Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
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Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем
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Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб в крупном ДТП
В Московской области девочка погибла в крупной автомобильной аварии.
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Общество
Федор Конюхов достиг Крыма на самолете с солнечными батареями
Российский путешественник Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолете с солнечными батареями.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Обновлено в 11:00
Политика
Эстонские консерваторы хотят восстановить памятник эсэсовцам
Активисты Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) собираются восстановить памятник эсэсовцам в поселке Лихула.
Обновлено в 11:50