Футбол
Милинкович-Савич может перейти в «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 00:45
Полузащитник "Интер" Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport Mediaset. Спортивный директор римского клуба Игли Таре проводит переговоры в Лондоне с представителями английской команды. Изначально предложение исходило от "Манчестер Юнайтед".
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