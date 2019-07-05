Полузащитник "Интер" Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport Mediaset. Спортивный директор римского клуба Игли Таре проводит переговоры в Лондоне с представителями английской команды. Изначально предложение исходило от "Манчестер Юнайтед".

Милинкович-Савич может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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