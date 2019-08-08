Происшествия

Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре БишкекаКоммерсантъ 14:33

Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

На месте стычки милиции с атамбаевцами под Бишкеком загорелась управа

Фергана15:46

В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади

RT на русском13:30

Что сейчас происходит в центре Бишкека — видеотрансляция завершена

Sputnik Кыргызстан15:52

Милиция в Бишкеке разогнала акцию в поддержку Атамбаева

РБК13:44

В центре Бишкека вновь слышны выстрелы и взрывы

ТАСС14:35

В центре Бишкека снова слышны выстрелы и взрывы

Эхо Москвы15:06

В Бишкеке сообщили, что при разгоне сторонников Атамбаева никто не пострадал

Интерфакс16:57
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон

Сторонники Алмазбека Атамбаева в Бишкеке перекрыли площадь Ала-Тоо

КП - Бишкек13:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
Культура

Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского

Обновлено в 10:14
Общество

Собянин предупредил москвичей о надвигающейся на столицу непогоде

Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено вчера в 05:20
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Гаджеты

В России вышел смартфон-трехкамерник Xiaomi Mi A3

Обновлено в 13:02
Происшествия

Участок Белого моря закрыли до взрыва на военном полигоне

Обновлено в 12:43
Происшествия

Сторонники экс-президента Киргизии освободили захваченных спецназовцев

Обновлено в 07:08
Финансы

В Дании начали выдавать ипотеку под 0%

Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова

Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 15:17
Технологии

В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G

Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Здоровье

Росстат зафиксировал рекордное число больных раком детей в России

В 2018 году число детей, больных злокачественными онкологическими заболеваниями, стало рекордным для России. Это следует из данных Росстата.
Обновлено в 15:41
Футбол

Форвард «Зенита» Заболотный стал игроком «Сочи»

Ранее сообщалось, что "Зенит" планирует расторгнуть контракт с Заболотным, если не убедит футболиста перейти в "Сочи".
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым

Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Футбол

Кононов: кредит доверия от Федуна существует

Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Политика

Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии

Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Сотни сирийских беженцев вернулись домой из лагеря «Эр-Рукбан»

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий: Полевой офицер, обеспечивающий безопасность коридора, сообщил ФАН, что лагерь "Эр-Рукбан" покинули еще несколько сотен перемещенных лиц, включая детей и женщин, которые прибыли на перевал Джлеб с личными вещами.
Обновлено в 09:00
Футбол

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Клуб английской Премьер-лиги «Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в своей истории.
Обновлено в 10:35
Космос

Выход американских астронавтов в космос отложен

Обновлено в 06:29
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Турции. Об этом в четверг сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 07:44
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Авто

Названы самые популярные внедорожники дороже 5 млн рублей

Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Гаджеты

Samsung удалила высмеивающий Apple ролик

Компания Samsung удалила рекламный ролик 2017 года Growing Up из некоторых YouTube-каналов.
Обновлено в 08:42
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено в 16:54
Происшествия

ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Кино

Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»

Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.
Обновлено в 11:46
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
Штурм резиденции экс-президента КиргизииБольше новостей по теме
Главное