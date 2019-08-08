Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площадиRT на русском 13:30
По данным агентства, силовики используют для разгона светошумовые гранаты. Кроме того, сообщается, что в районе площади Ала-Тоо звучат выстрелы. 8 августа силовики приступили к повторному штурму резиденции Атамбаева.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:45, Вашингтон
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:45, Вашингтон
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Станислав Садальский отомстил отцу после его кончины
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Обновлено в 12:54
Политика
Немецкий сыщик пригрозил назвать виновников крушения рейса MH17
Немецкий детектив Йозеф Реш, который проводил частное расследование крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком, рассказал в интервью РИА Новости о готовности обнародовать свои выводы и назвать конкретные имена виновных, а также продемонстрировать «картинку» с американских спутников.
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия
Спецназ Киргизии пошел на новый штурм резиденции Атамбаева
После вчерашней неудачной попытки зайти в дом и задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, правительственный спецназ в четверг вновь пошел на штурм его резиденции.
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Армия и оружие
США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Шоу-бизнес
Названа дата прощания с Аллой Вербер
Причиной назвали продолжительную болезнь, которая повлекла отказ работы всех органов.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено в 17:13
Кино
Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»
Обновлено в 15:28
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
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Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Наука
Участники инженерной школы «Квантоград» в Пензе разработали модель арктической станции
Участники международной инженерной школы "Квантоград", которая прошла в Пензе на базе детского технопарка "Кванториум НЭЛ", разработали макет арктической станции, а также модели изделий, которые после усовершенствования можно использовать для освоения Арктики.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Футбол
«Млада Болеслав» с Комличенко сыграла вничью со «Стяуа» в Лиге Европы
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы румынский «Стяуа» принимал чешскую «Младу Болеслав».
Обновлено в 16:39
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Эксперты объясняют такую статистику тем, что после рождения детей семьи, в которых среднедушевой доход был немного выше прожиточного минимума, неизбежно оказываются за чертой бедности, так как прибыль с учетом детских субсидий меняется незначительно, а количество человек в семье увеличивается.
Обновлено вчера в 02:40
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Заключен контракт на модернизацию бомбардировщика Су-34
Казалось, что Су-34 является почти совершенной боевой машиной.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Общество
«Проект» нашел у Наили Аскер-заде недвижимость на три миллиарда рублей
Обновлено вчера в 06:34
Здоровье
Для спасения Мирона Васёва не хватает 677 тыс. руб
Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 13 тыс. руб.
Обновлено в 18:31
Наука
Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии
Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.
Обновлено в 05:06
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США
Заместитель главы Национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:46
Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
Обновлено в 04:26
Здоровье
7 симптомов, которые могут говорить о заболевании раком
Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин перечислил в интервью журналу «Профиль» те симптомов, которые могут говорить о том, что человек заболел раком.
Обновлено в 13:02