Милиция ДНР: полковник украинской армии до смерти избил военнослужащуюТелеканал 360° вчера в 19:17

с чего всё началось

Полковник Вооруженных сил Украины жестоко избил подчиненную, которая затем скончалась. Об этом на брифинге сообщил глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Политика Путин заявил о готовности России к диалогу с США Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии в четверг, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.

Авто Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ Эксперты назвали самые популярные иномарки, которые продаются на вторичном рынке в РФ.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Политика Президент Грузии вступилась за туристов из России Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за сохранение потока туристов из России.

Здоровье Достижение Минздрава: Здравоохранение скатилось к уровню царской России Сразу несколько вопросов было задано по поводу проблем здравоохранения, которые явно входят в число самых волнующих людей: на прямую связь с Владимиром Путиным выходили жители поселка Маук, Рославля и Пскова.

Космос Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».

Энергетика Jyllands-Posten (Дания): Россия блефует, а ее положение шатко (Jyllands-Posten) Владимир Путин уверяет, что Россия выстоит даже при ценах на сырую нефть в 40 долларов за баррель, но экономика рисует совсем иную картину.

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.

Финансы Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35% За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Армия и оружие Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до операции Президент США заявил, что был готов нанести точечные удары по трем иранским объектам, но буквально за десять минут до начала боевой операции отменил свой приказ.

Политика Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.

Политика Протестующие в Грузии провели новую акцию в Тбилиси Протестующие в Грузии провели новую акцию возле здания парламента в Тбилиси.

Путешествия Определены самые популярные летом автобусные маршруты Переезд из Москвы в Керчь переместился с десятой на 17 строчку в списке самых популярных, а Москва—Евпатория - опустился с девятого места на 51.

Происшествия Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Общество Симферопольцы заметили в городе живого крокодила В Симферополе после обнаруженных в районе улицы Воровского двух крокодильих голов местные жители сообщили об увиденной живой рептилии.

Футбол Антироссийский демарш грузинских футболистов Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках.