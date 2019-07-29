Футбол
Милевский: у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»Чемпионат 12:52
Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказался о будущем полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки, а также об обстановке в национальной команде Украины.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
Происшествия
Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли более 50 заключенных
В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных.
Обновлено в 15:49
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Общество
В Тулуне закрыли федеральную трассу
Закрыта федеральная трасса Р-255 в городе Тулун Иркутской области, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:16
Политика
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия
Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные Конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Кино
Sony назвала имена кандидатов на кресло режиссера фильма «Веном 2»
Корпорация Sony назвала, кто может занять режиссерское кресло, обладатель которого займется съемками фильма «Веном 2».
Обновлено в 05:01
Политика
54% россиян хотят оставить Путина в Кремле после 2024 г
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные соцопроса «Левада-центра», 38% российских граждан не хотят, чтобы действующий президент страны Владимир Путин оставался на своей должности и после окончания этого срока полномочий.
Обновлено в 18:04
Футбол
Хавбек «Краснодара-2» назвал соперника «чуркой»
Обновлено в 16:36
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Ракетный эсминец Китая «Сиань» покинул Петербург
Санкт-Петербург после неофициального визита покинул китайский эскадренный ракетный эсминец "Сиань".
Обновлено в 15:35
Происшествия
10 человек стали жертвами авиаудара на севере Йемена
Обновлено в 17:31
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Общество
Власти Приамурья посоветовали жителям подтопленного села бросить курить
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал не допускать «перегибов», комментируя просьбу отказавшихся от эвакуации жителей села Угловое привезти в затопленные районы сигареты.
Обновлено в 10:38
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.
Обновлено в 19:03
Политика
В России осудили протест Украины из-за поездки Медведева в Крым
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы
Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 08:52
Авто
Kia начала продажи суперэкономичного Kia Cerato
Компания Kia объявила старт продаж новой модификации седана Cerato/K3.
Обновлено в 01:55
Финансы
Фондовые торги в России открылись ростом
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:04
Общество
В Байкальске допустили обрушение дамбы из-за паводка
В администрации Байкальска в Иркутской области сообщили об угрозе обрушения защитной дамбы из-за осложнения ситуации с паводками.
Обновлено в 01:35
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Экономика
Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года
Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.
Обновлено в 17:11
Наука
Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных
Ученый планирует выращивать человеческие клетки в эмбрионах мышей и крыс, а затем пересаживать эти зародыши суррогатным животным.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Индия закупает в РФ ракеты «воздух-воздух» для истребителей Су-30МКИ
Отмечается, что речь идет о ракетах класса «воздух-воздух» Р-27 для вооружения истребителей Су-30МКИ индийских ВВС.
Обновлено в 15:46
Футбол
Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ
Суд запретил бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо покидать страну из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата Рио-Гранди-Ду-Сул, сообщает Folha de S.Paulo.
Обновлено в 17:08
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум
В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42