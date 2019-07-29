Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказался о будущем полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки, а также об обстановке в национальной команде Украины.

Милевский: у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»

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