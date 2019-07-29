Футбол

Милевский: у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»Чемпионат 12:52

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказался о будущем полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки, а также об обстановке в национальной команде Украины.
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«Краснодар» проявляет интерес к Коноплянке

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Артем Милевский: «У Коноплянки есть предложение от „Краснодара“, но он видит пример Ракицкого и дорожит сборной»

Sports.ru12:37

Артем Милевский: «У Коноплянки есть предложение от „Краснодара“»

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Артем Милевский: «У Коноплянки есть предложение от „Краснодара“»

Sportbox.RU13:15
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:07, Ашберн
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Исследование показало нехватку токарей и слесарей в России

В России наблюдается нехватка квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
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Порошенко с семьей покинул Украину

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NVIDIA объявила о 10 новых моделях с NVIDIA RTX Studio

NVIDIA объявила о выходе 10 новых моделей ноутбуков и профессиональных мобильных рабочих станций NVIDIA RTX Studio от ключевых партнеров, которые позволяют создателям контента во всем мире применять трассировку лучей реального времени, использовать передовые возможности искусственного интеллекта и обрабатывать видео разрешения.
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В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
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Власти признали незаконной постройку клуба Soho из расследования Голунова

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Обновлено в 10:12
Общество

AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины

Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
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Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

В мире Гергиева считают выдающимся дирижером. Однако требовательную публику он разочаровал, его даже освистали.
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Экономика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить работу по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе.
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
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Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

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Google подтвердила две важные функции смартфона Pixel 4

Google также разместила в блоге изображение различных датчиков и компонентов, находящихся в верхней части Pixel 4 и необходимых для реализации функций разблокировки по лицу и Motion Sense.
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Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
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Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
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Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»

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Общество

Жители РФ назвали недостатки и достоинства электронного паспорта

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Вашингтон не называет сроков ввода санкций против Турции из-за С-400

Представитель Государственного департамента США сообщил журналистам, что точные сроки ввода ограничительных мер в отношении Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" в связи с закупками Анкарой российских ЗРК С-400 пока не определены.
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Постпред президента Украины в виртуальной «Автономной республике Крым» Антон Кориневич, офис котрого расположен в Херсоне, в интервью изданию «Сегодня» озвучил позицию новой администрации по поводу поставок воды в Крым.
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Космическая обсерватория Hubble сделала новый снимок одной из самых известных галактик

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Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины

Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
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Евгений Коноплянка
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
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Артём Владимирович Милевский
Украинский футболист
Белорусский и украинский футболист, нападающий клуба «Динамо-Брест».
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