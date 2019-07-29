Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»РИА Новости вчера в 13:43
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
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Не только гости, но и сам именинник на празднике был облачен во все белое.
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В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
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Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате.
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Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин опубликовал редкое фото с двухлетней дочерью
Спортсмен вместе с малышкой посетил парк динозавров. Известная певица Пелагея и ее муж хоккеист Иван Телегин воспитывают маленькую дочку.
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Общество
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
На улицах Сочи появились одни из самых больших тараканов в мире – американские, они могли сбежать из террариумов или их могли завезти случайно, сообщает Сочинский национальный парк.
Обновлено в 05:51
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17
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Обновлено в 06:01
Политика
Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США
Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
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Кино
В Сети появилось видео с первого кастинга «Звездных войн»
Ведущий американского телеканала Карл Кинтанилья разместил в Твиттере ролик, на котором звезды франшизы "Звездные войны" Марк Хэмилл и Харрисон Форд впервые читают сценарий.
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Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Футбол
Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке»
Шведский нападающий Йордан Ларссон и немецкий полузащитник Андре Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля.
Обновлено в 01:12
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье
Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.
Обновлено в 04:49
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Суд добавил Илье Яшину 10 суток ареста
Обновлено в 05:50
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Кино
Петров ушел от Старшенбаум к начинающей актрисе
По информации издания, новой девушкой Петрова стала молодая актриса Стася Милославская. Девушка моложе Александра на шесть лет.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Немецкая полиция провела обыски в квартирах предполагаемых неонацистов
В нескольких федеральных землях прошли обыски в квартирах подозреваемых. Всего предполагаемых неонацистов шестеро.
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Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко «бессоветсно лжет», оправдывая поражение на парламентских выборах противодействием полиции.
Обновлено в 06:43
Автоспорт
Квят опубликовал первое фото новорожденной дочери
Обновлено в 05:40
Космос
Миллиарды лет назад на Марс упал астероид. Он образовал огромный кратер и вызвал цунами
НАСА показало роборуку аппарат Mars 2020 в действии Еще в 2016 году группа астрономов выдвинула теорию древних огромных цунами, вызванных столкновением с астероидом.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
Портрет бедности составлен в российских регионах
Российские власти составляют "портрет бедности" в российских регионах.
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Экономика
Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендов
Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено вчера в 08:11