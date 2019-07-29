Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»РИА Новости вчера в 13:43
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:53, Вашингтон
Политика
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Губернатор заявил о переливе воды через дамбу на реке Ия в Тулуне
Вода из реки Ия в Иркутской области переливается через защитную дамбу в городе Тулуне.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке
Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев был снят с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к пассажирке.
Обновлено в 03:20
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Житель Тюмени из-за татуировки перенес инсульт и едва не умер
Тюменские врачи спасли молодого мужчину, который из-за желания набить татуировку едва не скончался от инсульта.
Обновлено в 02:36
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Хоккей
Пашков: Бобровский прорубил окно, а Василевский в него пролез
Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением по поводу подписания нового контракта между вратарем Андреем Василевским и клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Обновлено в 01:54
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
29% россиян не хватает денег на отпуск
29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке масштабной военной операции против Украины
Россия готовит масштабную военную операцию против Украины.
Обновлено в 03:34
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Названы основные признаки профессионального выгорания
Помимо прочего, отмечают эксперты, профессиональное выгорание может сопровождаться головными болями, нарушением сна, раздражительностью и наличием зависимостей (алкоголизма, табакокурения).
Обновлено в 00:04
Происшествия
В Краснодаре к гражданским активистам пришли с обысками
В Краснодаре в домах активистов «Открытой России» и других организаций прошли обыски, сообщается на страницах нескольких краснодарских адвокатов в социальных сетях.
Обновлено в 03:42
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Львы Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено 28 июля в 18:00
Общество
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане
Шторм «Эрик» усилился до урагана в Тихом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).
Обновлено в 00:59
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе из-за паводков режима чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций
«Другой причиной санкций стало то, что Россия занялась торпедированием любимого американского занятия на Ближнем Востоке – смены режимов, которую Вашингтон на сей раз захотел осуществить в Сирии», – заявил он.
Обновлено в 01:52
Общество
В Великобритании зафиксирован абсолютный температурный рекорд
Обновлено вчера в 14:41
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как сообщили изданию два источника на платежном рынке, НСПК активизировала работу по переносу сервисов обработки токенизированных платежей еще весной текущего 2019 года, но пока четких планов по срокам переноса нет.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии
Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Девушка оказалась в реанимации после тысячи приседаний
Обновлено в 03:02
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено вчера в 19:03