Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.

Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»

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