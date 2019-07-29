Футбол

Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»РИА Новости 13:43

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
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Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
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Артём Владимирович Милевский
Украинский футболист
Белорусский и украинский футболист, нападающий клуба «Динамо-Брест».
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