Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»РИА Новости 13:43
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
Обновлено в 14:15
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Гаджеты
Процессору Ryzen 9 3900X отключили SMT и проверили, как это скажется на производительности
Появятся ли позже модели без поддержки SMT, неясно, но специалисты ресурса TechSpot решили проверить, какова будет производительность в этом случае.
Обновлено в 12:37
Политика
Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину
Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:00
Политика
Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России
Представители Комитета Палаты представителей Соединённых Штатов Америки по международным делам призвали президента страны Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено в 13:02
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Технологии
ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.
Обновлено в 03:21
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме
Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Технологии
Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения
Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено в 07:34
Космос
Curiosity прислал снимки места, идеального для поиска жизни на Марсе
Curiosity отправил снимки места, которое было признано идеальным для поиска доказательств жизни на Марсе.
Обновлено вчера в 05:48
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Хоккей
Гусев подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси»
Как сообщает пресс-служба клуба, Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Сыновья убитого кикбоксера озвучили свою версию его гибели
Сыновья известного кикбоксера Сергея Карпенко, которого обнаружили мертвым в Петербурге, выдвинули версию убийства их отца.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Политика
Япония хочет принять участие в программе F-35
Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Американский военный пытался провезти ракетную установку как сувенир
В багаже пассажира в аэропорту американского города Балтимор нашли ракетную установку, пишет в понедельник, 29 июля, ABC News.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Врач 64-й больницы подтвердил отсутствие отравления у Навального
Дежурный специалист 64-й больницы Дмитрий Ромашов, в которую был доставлен из спецприемника Алексей Навальный рассказал о состоянии блогера.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Оглашены лидеры голосования за название арт-парка на Добролюбова
Общественная палата Санкт-Петербурга огласила предварительных лидеров открытого голосования на выбор названия арт-парка, который откроется на проспекте Добролюбова.
Обновлено в 11:34