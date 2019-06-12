Футбол
«Милан» заинтересован в ЛовренеSport24.ru 00:50
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, в его услугах заинтересован «Милан». Нынешний контракт 29-летнего хорвата с мерсисайдцами истекает летом 2021 года.
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Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи
В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
Обновлено в 03:32
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Общество
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено 10 июня в 02:44
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено 10 июня в 14:27
Футбол
Гвардиола отказался возглавить «Юве» за 20 млн евро в год
Туринский клуб был готов платить Гвардиоле более 20 млн евро в год, сообщает Eurosport. Испанец отказался, решив остаться в «Ман Сити».
Обновлено в 02:59
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 18:11
Космос
Астрономы на 98 % уверены, что нашли потерянный лунный модуль «Snoopy» миссии Apollo 10
Астронавты Томас Стаффорд (Thomas Stafford) и Юджин Сернан (Eugene Cernan) приблизились на этом пилотируемом модуле к спутнику Земли на расстояние около 50 тыс. футов (15,2 км). Это должно было стать последним испытанием оборудования модуля, завершившимся в точке, с которой должен был начаться спуск на Луну с использованием двигателя.
Обновлено вчера в 05:11
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
Российский МИД отрицает присутствие российского спецназа в Венесуэле
Во время интервью американскому изданию Wall Street Journal, Рябков заявил об отсутствии военного контингента России на территории Венесуэлы.
Обновлено в 03:30
Здоровье
Могут ли семечки вызывать аппендицит, рассказали врачи
Врачи из нескольких больниц турецкого Измира рассказали, что семечки и косточки не могут вызывать аппендицит.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду
Косвенной причиной возможного ухода 25-летнего Дибалы является приход в команду прошлым летом португальца Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:59
Здоровье
Умер реаниматолог-анестезиолог владимирского роддома №2
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
В России появятся летчицы-истребители
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Российский профессор рассказал об «опасных» планах США
Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Авто
В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.
Обновлено в 01:00
Игры
Opera представила браузер для геймеров
Разработчики Opera анонсировали "первый в мире браузер для геймеров" — спецверсию просмотрщика, адаптированную под нужды любителей видеоигр.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Неизвестные убили журналистку в Мексике
В штате Табаско на юго-востоке Мексики была убита журналистка Норма Сарабия. Преступление было совершено вечером 11 июня рядом с её домом.
Обновлено в 03:24
Политика
Трамп хочет встретиться с Путиным на G20
Обновлено вчера в 21:15
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23