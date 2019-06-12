Футбол

«Милан» заинтересован в ЛовренеSport24.ru 00:50

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, в его услугах заинтересован «Милан». Нынешний контракт 29-летнего хорвата с мерсисайдцами истекает летом 2021 года.
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«Милан» нацелился на Ловрена

Чемпионат02:48

Футболист «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Милане»

Газета.Ru01:03

Источник: Ловрен может продолжить карьеру в «Милане»

Советский спорт02:09

СМИ: защитник ФК «Ливерпуль» Ловрен может продолжить карьеру в «Милане»

ТАСС01:53

СМИ: Ловрен может перебраться из «Ливерпуля» в чемпионат Италии

Матч ТВ02:41

«Милан» заинтересован в Ловрене

Sport24.ru00:50

Ловрен может перейти в «Милан»

Спорт-Экспресс00:41
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Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи

В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
Обновлено в 03:32
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Общество

В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено 10 июня в 02:44
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Обновлено вчера в 18:17
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено 10 июня в 14:27
Футбол

Гвардиола отказался возглавить «Юве» за 20 млн евро в год

Туринский клуб был готов платить Гвардиоле более 20 млн евро в год, сообщает Eurosport. Испанец отказался, решив остаться в «Ман Сити».
Обновлено в 02:59
Общество

Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым

Обновлено вчера в 18:11
Космос

Астрономы на 98 % уверены, что нашли потерянный лунный модуль «Snoopy» миссии Apollo 10

Астронавты Томас Стаффорд (Thomas Stafford) и Юджин Сернан (Eugene Cernan) приблизились на этом пилотируемом модуле к спутнику Земли на расстояние около 50 тыс. футов (15,2 км). Это должно было стать последним испытанием оборудования модуля, завершившимся в точке, с которой должен был начаться спуск на Луну с использованием двигателя.
Обновлено вчера в 05:11
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие

Российский МИД отрицает присутствие российского спецназа в Венесуэле

Во время интервью американскому изданию Wall Street Journal, Рябков заявил об отсутствии военного контингента России на территории Венесуэлы.
Обновлено в 03:30
Здоровье

Могут ли семечки вызывать аппендицит, рассказали врачи

Врачи из нескольких больниц турецкого Измира рассказали, что семечки и косточки не могут вызывать аппендицит.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Футбол

Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду

Косвенной причиной возможного ухода 25-летнего Дибалы является приход в команду прошлым летом португальца Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:59
Здоровье

Умер реаниматолог-анестезиолог владимирского роддома №2

Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие

В России появятся летчицы-истребители

Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Российский профессор рассказал об «опасных» планах США

Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Культура

Кончита Вурст на концерте в Вене появилась в кожаной сбруе и цилиндре

Обновлено в 03:38
Авто

В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross

Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.
Обновлено в 01:00
Игры

Opera представила браузер для геймеров

Разработчики Opera анонсировали "первый в мире браузер для геймеров" — спецверсию просмотрщика, адаптированную под нужды любителей видеоигр.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Неизвестные убили журналистку в Мексике

В штате Табаско на юго-востоке Мексики была убита журналистка Норма Сарабия. Преступление было совершено вечером 11 июня рядом с её домом.
Обновлено в 03:24
Политика

Трамп хочет встретиться с Путиным на G20

Обновлено вчера в 21:15
Кино

Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
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Деян Ловрен
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник клуба «Ливерпуль» и сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.
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