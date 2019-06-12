Футбол

«Милан» заинтересован в ЛовренеSport24.ru 00:50

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, в его услугах заинтересован «Милан». Нынешний контракт 29-летнего хорвата с мерсисайдцами истекает летом 2021 года.
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«Милан» нацелился на Ловрена

Чемпионат02:48

Ловрен может перейти в «Милан»

Спорт-Экспресс00:41

Источник: Ловрен может продолжить карьеру в «Милане»

Советский спорт02:09

СМИ: защитник ФК «Ливерпуль» Ловрен может продолжить карьеру в «Милане»

ТАСС01:53

Футболист «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Милане»

Газета.Ru01:03

«Милан» заинтересован в Ловрене

Sport24.ru00:50

СМИ: Ловрен может перебраться из «Ливерпуля» в чемпионат Италии

Матч ТВ02:41
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Общество

Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал

Обновлено вчера в 03:08
Политика

Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Происшествия

Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше

Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Политика

Путин обсудил подготовку к саммиту ШОС с членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин обсудил в среду с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к предстоящим позднее на этой неделе саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 10:35
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Общество

На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Обновлено в 10:46
Кино

Мультсериал про Чипа и Дейла переснимут

Студия Disney сообщила о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 09:55
Здоровье

Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Футбол

Иско и Зидан стали жертвами воров

Ранее жертвами воров в Испании стали другие известные футболисты — Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба, Карим Бензема, Хоакин Санчес, Жерар Пике, Эсекьель Гарай, Жоффрей Кондогбиа и Альваро Мората.
Обновлено в 10:50
Политика

Зеленский встретится с президентом Германии

30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.
Обновлено в 06:46
Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Общество

45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Театры

«Сатирикон» готовит премьеру

Под занавес театрального года «Сатирикон» представит заключительную премьеру в сезоне «Мой папа – Питер Пэн» по современной пьесе Керен Климовски, отмеченной главной наградой конкурса «В поисках новой пьесы» (РАМТ, 2018).
Обновлено в 06:24
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 поступит в продажу в Европе 26 июня: дороже, чем в Китае, и под другим названием

Обновлено в 08:24
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Здоровье

Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 10:39
Общество

Правила выезда детей за границу поменялись в России

«С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего», — пишет RT.
Обновлено 10 июня в 23:54
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Наука

Учёные, ставшие фантастами: Айзек Азимов и Нил Стивенсон

Пару Стивенсону в новом выпуске рубрики «учёные-фантасты» составит классик научной фантастики, популяризатор науки, гуманист, биохимик, автор исследовательских трудов и участник «Большой тройки американских фантастов» Айзек Азимов.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Znak.com нашел понятых из дела Голунова

Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу

"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.
Обновлено в 10:11
Общество

Акция в поддержку Голунова в Петербурге прошла без задержаний

В отличие от Москвы, в Петербурге никого задерживать не стали и акция прошла без происшествий. Сотрудники полиции дежурили поблизости.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Самарской области у станции «Курумоч» загорелся лес

Сегодня, 12 июня, около 17.30 в Волжском районе вспыхнул лес.
Обновлено в 10:07
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Деян Ловрен
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник клуба «Ливерпуль» и сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.
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