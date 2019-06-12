Футбол
«Милан» заинтересован в ЛовренеSport24.ru 00:50
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, в его услугах заинтересован «Милан». Нынешний контракт 29-летнего хорвата с мерсисайдцами истекает летом 2021 года.
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Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Обновлено в 03:08
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
Минск готов разместить в 2019 году на рынке РФ облигаций на 10 млрд российских рублей
Минфин Белоруссии намерен разместить на российком рынке м суверенных облигаций на 10 млрд российских рублей в текущем году.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Сотрудники полиции применяют силу против участников несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова
Обновлено в 07:30
Игры
Скриншоты: Cyberpunk 2077 обзаведётся поддержкой трассировки лучей
Студия CD Projekt RED, ответственная за популярную серию игр The Witcher, объявила о совместной работе с NVIDIA над внедрением в свой многообещающий проект Cyberpunk 2077 технологии трассировки лучей с помощью видеокарт GeForce RTX.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью
Напомним, что после смерти актрисы имущественные споры начались уже между ее детьми Евгением и Зиновией, которых она родила в браке с Георгием Пусепом.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский отменил еще два указа Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
Обновлено вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Шура пошутил, что продает старые зубы для покупки квартиры
Обновлено в 06:55
Политика
Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения
Как сообщается в материалах Еврокомиссии, в связи с продлением Brexit до 31 октября ЕК проанализировала ранее выработанные меры на случай выхода Великобритании без соглашения.
Обновлено в 07:31
Политика
Президент Германии проведет переговоры с Зеленским
Как сообщается, у Штайнмайера назначены "переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским", говорится в расписании политика.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Космос
Роскосмос назвал дату сдачи первой ракеты «Союз-2.1а»
Заказчик получит ракету «Союз-2.1а» для первого запуска космонавтов при помощи этого типа носителей еще до конца текущего года, приводит ТАСС слова представителя Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Путин призвал работать с полной отдачей для благополучия россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что повышение качества жизни россиян – общая задача, и призвал работать с полной отдачей для достижения этой цели, сообщает «МИР 24».
Обновлено в 07:44
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В ВКС могут появиться истребительницы
Обновлено в 07:13
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья с ребёнком
В результате пожара в Нижнем Тагиле погибла семья с маленьким ребёнком.
Обновлено в 06:54
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Наука
Ученые выяснили, сколько шагов в день должны делать пожилые женщины
Если же женщина делает около 2,7 тысяч шагов в день, то вероятность смерти увеличивается.
Обновлено в 04:09
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Космос
Супервспышки могут угрожать Земле
Обновлено вчера в 11:41