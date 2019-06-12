Футбол
«Милан» заинтересовался Деяном ЛовреномЕженедельник Футбол 04:52
«Милан» обратил внимание на защитника «Ливерпуля» Деяна Ловреном. Итальянский клуб был бы не против подписать игрока. Сообщается, «россонери» ведут переговоры по возможному трансферу футболиста, а также обсуждают стоимость перехода.
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Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка
Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала действия сына Бари Алибасова
Подписчики поддержали позицию Бородиной, но некоторые высказались, что таким образом сын Алибасова хотел сообщить, что его отец вышел из комы.
Обновлено в 05:40
Игры
NVIDIA показала преимущества рейтрейсинга в ролике Control
Сюжетно ролик не добавляет ничего нового, потому смотреть его стоит лишь затем, чтобы понять, как улучшится игра при использовании карт NVIDIA.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Египте автомобильная авария привела к гибели четырнадцати человек
В пригороде Каира столкновение грузовика и двух автобусов привело к массовой гибели людей, сообщает 12 июня издание «Youm7».
Обновлено в 09:36
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
ВКС РФ доверят девушкам пилотирование истребителей
Пройдут не все Юдин пояснил, что возможность управлять истребителем определяется с помощью огромного количества тестов, в том числе на психологические склонности обучающегося.
Обновлено в 08:06
Космос
Астрономы предупредили о сильной вспышке на Солнце, угрожающей Земле
Ученые из университетов Вашингтона, Киото, Хиого, Колорадского университета в Боулдере, Национальной астрономической обсерватории Японии и Лейденского университета заявили, что внезапные супервспышки звезд могут угрожать Земле.
Обновлено в 09:44
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Гаджеты
Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»
Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено 10 июня в 16:43
Шоу-бизнес
Муж Алсу назвал чушью обман на детском «Голосе»
Обновлено в 08:15
Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Авто
Продажи Jeep в России выросли на 10 процентов в мае
Наибольшим спросом у россиян пользуется модель внедорожника Grand Cherokee, который приобрели в мае 81 покупатель.
Обновлено в 09:28
Общество
В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ
В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский 18 июня встретится с Меркель и Штайнмайером
В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Обновлено в 06:53
Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Обновлено в 08:28
Происшествия
Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной
Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Финском заливе утонул иностранный студент
Мужчина сообщил сотрудникам, что в водах Финского утонул его знакомый - студент из Азербайджана. На место прибыл поисковый отряд.
Обновлено в 04:31
Политика
Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Stern назвал новую ракету России «оружием конца света»
Хотя название ракеты не уточняется, речь, скорее всего, идет о ПРС-1М.
Обновлено в 04:41
Политика
Часть кандидатов из списка «Слуги народа» отказались баллотироваться в Раду
Два кандидата из списка партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняли решение отказаться от участия во внеочередных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:42