Футбол

«Милан» заинтересовался Деяном ЛовреномЕженедельник Футбол 04:52

«Милан» обратил внимание на защитника «Ливерпуля» Деяна Ловреном. Итальянский клуб был бы не против подписать игрока. Сообщается, «россонери» ведут переговоры по возможному трансферу футболиста, а также обсуждают стоимость перехода.
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«Милан» нацелился на Ловрена

Чемпионат02:48

СМИ: Ловрен может перебраться из «Ливерпуля» в чемпионат Италии

Матч ТВ02:41

Ловрен может перейти в «Милан»

Спорт-Экспресс00:41

СМИ: защитник ФК «Ливерпуль» Ловрен может продолжить карьеру в «Милане»

ТАСС01:53

Футболист «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Милане»

Газета.Ru01:03

«Милан» заинтересован в Ловрене

Sport24.ru00:50

Источник: Ловрен может продолжить карьеру в «Милане»

Советский спорт02:09
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Здоровье

Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Происшествия

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка

Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Ксения Бородина раскритиковала действия сына Бари Алибасова

Подписчики поддержали позицию Бородиной, но некоторые высказались, что таким образом сын Алибасова хотел сообщить, что его отец вышел из комы.
Обновлено в 05:40
Игры

NVIDIA показала преимущества рейтрейсинга в ролике Control

Сюжетно ролик не добавляет ничего нового, потому смотреть его стоит лишь затем, чтобы понять, как улучшится игра при использовании карт NVIDIA.
Обновлено в 07:35
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Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы

Обновлено в 08:58
Происшествия

В Египте автомобильная авария привела к гибели четырнадцати человек

В пригороде Каира столкновение грузовика и двух автобусов привело к массовой гибели людей, сообщает 12 июня издание «Youm7».
Обновлено в 09:36
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Обновлено вчера в 16:51
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Обновлено в 09:08
Армия и оружие

ВКС РФ доверят девушкам пилотирование истребителей

Пройдут не все Юдин пояснил, что возможность управлять истребителем определяется с помощью огромного количества тестов, в том числе на психологические склонности обучающегося.
Обновлено в 08:06
Космос

Астрономы предупредили о сильной вспышке на Солнце, угрожающей Земле

Ученые из университетов Вашингтона, Киото, Хиого, Колорадского университета в Боулдере, Национальной астрономической обсерватории Японии и Лейденского университета заявили, что внезапные супервспышки звезд могут угрожать Земле.
Обновлено в 09:44
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Гаджеты

Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»

Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено 10 июня в 16:43
Шоу-бизнес

Муж Алсу назвал чушью обман на детском «Голосе»

Обновлено в 08:15
Футбол

«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Авто

Продажи Jeep в России выросли на 10 процентов в мае

Наибольшим спросом у россиян пользуется модель внедорожника Grand Cherokee, который приобрели в мае 81 покупатель.
Обновлено в 09:28
Общество

В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ

В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский 18 июня встретится с Меркель и Штайнмайером

В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Обновлено в 06:53
Политика

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Обновлено в 08:28
Происшествия

Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной

Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Москве массово минируют парки и станции метро

Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Финском заливе утонул иностранный студент

Мужчина сообщил сотрудникам, что в водах Финского утонул его знакомый - студент из Азербайджана. На место прибыл поисковый отряд.
Обновлено в 04:31
Политика

Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.
Обновлено в 08:42
Здоровье

Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению

Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Stern назвал новую ракету России «оружием конца света»

Хотя название ракеты не уточняется, речь, скорее всего, идет о ПРС-1М.
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Политика

Часть кандидатов из списка «Слуги народа» отказались баллотироваться в Раду

Два кандидата из списка партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняли решение отказаться от участия во внеочередных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:42
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Деян Ловрен
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник клуба «Ливерпуль» и сборной Хорватии. Участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.
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