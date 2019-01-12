Футбол

«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Soccer.ru
14:39

Сампдория — Милан
0 – 2
Матч завершён
Кубок Италии, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
102′
Патрик Кутроне
108′
Патрик Кутроне
«Милан» одержал победу над «Сампдорией» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Soccer.ru14:39

Подробнее о событии

«Милан» победил «Сампдорию» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

Газета.Ru14:55

Дубль Кутроне в дополнительное время принес «Милану» победу в 1/8 финала Кубка Италии

Советский спорт14:51

«Милан» выбил «Сампдорию» из Кубка Италии, одержав победу в дополнительное время

Чемпионат14:39

«Милан» дожал «Сампдорию» в дополнительное время и вышел в 1/4 Кубка Италии

Матч ТВ14:38

«Милан» обыграл «Сампдорию» в 1/8 финала Кубка Италии, благодаря дублю Кутроне

Спорт-Экспресс14:33

«Милан» с трудом выбил «Сампдорию» из Кубка Италии

LiveSport.ru14:52

Сампдория - Милан. Прогноз на матч Серии А: Сампа возьмёт реванш

Sport-place10 января в 06:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Футбол

«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Обновлено в 16:47
Футбол

«Челси» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Виллиана

Обновлено в 14:30
Футбол

«Хетафе» вырвал победу у «Вильярреала»

Обновлено в 17:02
Футбол

Клопп: «Все знают, насколько трудно играть в гостях у „Брайтона“»

Все знают, насколько трудно играть в гостях у «Брайтона».
Обновлено в 12:30
Футбол

Ивелин Попов опроверг информацию о переходе в «Лудогорец»

Экс-полузащитник "Спартака" Ивелин Попов прокомментировал "СЭ" информацию о возможном переходе в болгарский "Лудогорец".
Обновлено в 07:09
Футбол

«ПСЖ» в гостях разгромил «Амьен»

Обновлено в 12:51
Футбол

Эмери: «Арсенал» должен был сделать больше в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 10:21
Футбол

Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включен в число кандидатов на пост рулевого "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.
Обновлено в 15:31
Футбол

Защитник сборной Белоруссии Володько перешел в тульский «Арсенал»

Обновлено в 15:37
Футбол

Фернандо: «„Спартак“ еще может стать чемпионом»

Обновлено в 13:19
Футбол

«Ювентус» интересуется Модричем

Обновлено в 13:18
Футбол

«Краснодар» продал Ристича «Монпелье»

«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе сербского полузащитника Михайло Ристича во французский клуб «Монпелье».
Обновлено в 14:47
Футбол

Педро Роша сделал хет-трик в двусторонке «Спартака»

Обновлено в 16:09
Футбол

Азмун сделал дубль за Иран и вывел его в плей-офф Кубка Азии

Иран победил Вьетнам в матче 2-го тура группового турнира Кубка Азии - 2:0. Дубль оформил нападающий "Рубина" Сердар Азмун.
Обновлено в 09:13
Футбол

Голкипер «Жироны» убрал защитника «Алавеса» идеальным финтом Зидана

Вратарь «Жироны» Яссин Буну показал крутой даже для полевого игрока, не говоря уже о голкипере, скилл, в самом начале матча испанской Примеры против «Алавеса».
Обновлено в 16:55
ещё по теме
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное