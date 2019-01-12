Футбол
«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка ИталииSoccer.ru14:39
|102′
Патрик Кутроне
|108′
Патрик Кутроне
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Футбол
«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Обновлено в 16:47
Футбол
«Челси» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Виллиана
Обновлено в 14:30
Футбол
«Хетафе» вырвал победу у «Вильярреала»
Обновлено в 17:02
Футбол
Клопп: «Все знают, насколько трудно играть в гостях у „Брайтона“»
Все знают, насколько трудно играть в гостях у «Брайтона».
Обновлено в 12:30
Футбол
Ивелин Попов опроверг информацию о переходе в «Лудогорец»
Экс-полузащитник "Спартака" Ивелин Попов прокомментировал "СЭ" информацию о возможном переходе в болгарский "Лудогорец".
Обновлено в 07:09
Футбол
«ПСЖ» в гостях разгромил «Амьен»
Обновлено в 12:51
Футбол
Эмери: «Арсенал» должен был сделать больше в матче с «Вест Хэмом»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 10:21
Футбол
Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включен в число кандидатов на пост рулевого "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.
Обновлено в 15:31
Футбол
Защитник сборной Белоруссии Володько перешел в тульский «Арсенал»
Обновлено в 15:37
Футбол
Фернандо: «„Спартак“ еще может стать чемпионом»
Обновлено в 13:19
Футбол
«Ювентус» интересуется Модричем
Обновлено в 13:18
Футбол
«Краснодар» продал Ристича «Монпелье»
«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе сербского полузащитника Михайло Ристича во французский клуб «Монпелье».
Обновлено в 14:47
Футбол
Педро Роша сделал хет-трик в двусторонке «Спартака»
Обновлено в 16:09
Футбол
Азмун сделал дубль за Иран и вывел его в плей-офф Кубка Азии
Иран победил Вьетнам в матче 2-го тура группового турнира Кубка Азии - 2:0. Дубль оформил нападающий "Рубина" Сердар Азмун.
Обновлено в 09:13
Футбол
Голкипер «Жироны» убрал защитника «Алавеса» идеальным финтом Зидана
Вратарь «Жироны» Яссин Буну показал крутой даже для полевого игрока, не говоря уже о голкипере, скилл, в самом начале матча испанской Примеры против «Алавеса».
Обновлено в 16:55