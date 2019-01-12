Сампдория Итальянский футбольный клуб

Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.