Футбол
«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка ИталииSoccer.ru14:39
|102′
Патрик Кутроне
|108′
Патрик Кутроне
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:50, Ашберн
Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено в 19:43
Происшествия
На нефтехимическом заводе на Украине произошел пожар
На нефтехимическом заводе «Карпетнефтехим» в Ивано-Франковской области Украины произошел пожар, сообщает МВД страны в Facebook.
Обновлено в 17:47
Спорт
Стало известно о госпитализации Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Летевший в Москву самолет вынужденно сел в аэропорту Симферополя
Отмечается, что инцидент произошел 12 января с рейсом N4-534 авиакомпании Nordwind, который летел из Симферополя в Москву.
Обновлено в 17:53
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Обновлено в 03:14
Происшествия
Во Франции прошла девятая акция протеста «желтых жилетов»
Обновлено в 17:54
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Китае при обрушении угольной шахты погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении угольной шахты на северо-западе Китая.
Обновлено в 19:02
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено в 10:26
Общество
Астронавт НАСА Хейг может отправиться в космос на год, сообщил источник
Астронавт НАСА Ник Хейг, который в октябре вместе с российским космонавтом Алексеем Овчининым не смог долететь до МКС из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", в марте может отправиться на станцию в годовой полет, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в Париже
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил о двух погибших в результате взрыва газа в парижской булочной, передает ТАСС.
Обновлено в 07:32
Спорт
WADA определится со статусом РУСАДА 22 января
"Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА", – приводит слова пресс-службы Всемирного антидопингового агентства Чемпионат.com.
Обновлено в 11:38
Политика
Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос в СБУ
15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:01
Кино
Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» £40 млн
Бывшая возлюбленная фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин получит примерно 19% от прибыли, которую принесет фильм «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера.
Обновлено в 14:47
Политика
В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая
Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая.
Обновлено в 18:08
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:08
Политика
WP: Трамп скрывал детали своей первой встречи с Путиным
Источники проинформировали о том, что американский президент Дональд Трамп скрывал детали первых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись в Гамбурге летом 2017 года, от членов администрации.
Обновлено в 19:35
Происшествия
В ДТП в Швеции погибли шесть иностранцев
Обновлено в 18:34
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Политика
Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе
В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
Обновлено в 14:05
Политика
Джулиан Кастро заявил о намерении баллотироваться в президенты США
Демократ Джулиан Кастро заявил, что будет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года.
Обновлено в 17:49
Общество
HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами
Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Здоровье
Названы семь основных симптомов рака
Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.
Обновлено в 03:27
Происшествия
СК возбудил дело после обстрела автомобиля полицейских в Ингушетии
СК России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля полицейских. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
В SDF заявили о задержании двух боевиков ИГ* с российским гражданством
Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили о задержании группы боевиков "Исламского государства"*, в том числе двоих якобы с российским гражданством.
Обновлено в 17:45
Театры
Здание театра «Сатирикон» планируют открыть в декабре
Здание театра "Сатирикон" могут открыть после реконструкции в декабре 2019 года.
Обновлено в 14:12
Политика
Порошенко хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы
Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
Обновлено в 17:06
Космос
Опубликованы кадры посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Первый раз «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны третьего января 2019 года.
Обновлено вчера в 07:13
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54