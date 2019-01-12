Футбол

«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Soccer.ru
14:39

Сампдория — Милан
0 – 2
Матч завершён
Кубок Италии, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
102′
Патрик Кутроне
108′
Патрик Кутроне
«Милан» одержал победу над «Сампдорией» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Soccer.ru14:39

Подробнее о событии

Патрик Кутроне: Счастлив, что «Милан» смог пробиться в следующий раунд Кубка Италии

Советский спорт16:04

«Милан» победил «Сампдорию» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

Газета.Ru14:55

Кутроне - о дубле в матче с «Сампдорией»: «Рад быть полезным для своих партнёров»

Евро-футбол.ру15:21

«Милан» выбил «Сампдорию» из Кубка Италии, одержав победу в дополнительное время

Чемпионат14:39

«Милан» дожал «Сампдорию» в дополнительное время и вышел в 1/4 Кубка Италии

Матч ТВ14:38

Дубль Кутроне принес «Милану» победу в дополнительное время над «Сампдорией» в Кубке Италии

Sport24.ru14:53

Патрик Кудроне: «Рад, что „Милан“ вышел в следующий раунд Кубка Италии»

Спорт-Экспресс15:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:37, Ашберн
Происшествия

Евгений Плющенко попал в больницу

Обновлено в 14:19
Политика

Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН

Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Происшествия

В Париже количество задержанных «желтых жилетов» превысило 100 человек

Обновлено в 13:51
Общество

HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами

Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Германии беженец напал с ножом на беременную женщину

Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах под Майнцем.
Обновлено в 15:26
Происшествия

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено в 10:26
Происшествия

Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье

Обновлено в 11:03
Происшествия

Самолет аварийно приземлился в аэропорту Симферополя

Пассажирский лайнер, следовавший рейсом из Симферополя в Москву, вернулся 12 января в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку.
Обновлено в 13:45
Спорт

WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января вынесет свой вердикт относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Машину начальника антиэкстремистского центра обстреляли в Ингушетии

В Ингушетии неизвестные открыли огонь по машине начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД.
Обновлено в 12:41
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Политика

В университете США ввели курс о «российской гибридной угрозе»

В Джорджтаунском университете вводится курс для студентов под названием «Российская гибридная война».
Обновлено в 15:42
Спорт

Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования

Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

Обновлено в 07:08
Происшествия

Появилось видео с места взрыва в Париже

В парижской пекарне прогремел мощный взрыв. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 12 января, на YouTube.
Обновлено в 05:05
Кино

Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» £40 млн

Бывшая возлюбленная фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин получит примерно 19% от прибыли, которую принесет фильм «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера.
Обновлено в 14:47
Здоровье

Названы семь основных симптомов рака

Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.
Обновлено в 03:27
Космос

Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Жертвами крушения легкомоторного самолета в округе Меркиш Одерланд в земле Бранденбург стали два человека. Они погибли до прибытия медиков.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья

Обновлено в 03:52
Политика

На Украине вступил в силу закон о согласии на секс

С сегодняшнего дня в Украине вступают в силу новые редакции статей Уголовного кодекса, которые касаются сексуальных преступлений.
Обновлено вчера в 05:42
Политика

Дипмиссия ЕС опубликовала письмо конгрессу США по Еn+ и «Русалу»

Дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне опубликовала совместное письмо послов ЕС, Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании к лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру с призывом к снятию санкций с En+ и "Русала".
Обновлено в 15:27
Политика

Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос в СБУ

15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:01
Гаджеты

В Сети появилось видео с Xiaomi Redmi Note 7 в кувшине с водой

На видеоролике показали смартфон Redmi Note 7, опущенный ненадолго в кувшин с водой. Устройство в результате достойно прошло этот тест.
Обновлено в 09:38
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Политика

Дональд Трамп назвал «аморальным» расследование ФБР против него

Президент США Дональд Трамп назвал «аморальной» публикацию в New York Times о расследовании, которое, по данным газеты, негласно проводит Федеральное бюро расследований (ФБР).
Обновлено в 09:06
Происшествия

Охотник по ошибке застрелил егеря в Свердловской области

Обновлено в 15:15
Общество

В магазинах России яйца стали продавать девятками

В магазинах России на прилавках появились куриные яйца в новых упаковках.
Обновлено вчера в 05:34
Космос

Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом

Единственный российский космический телескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю.
Обновлено в 03:53
ещё по теме
Патрик Кутроне
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий клуба «Милан».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное