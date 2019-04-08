Футбол

«Милан» выделит 300 миллионов фунтов на трансферы для ПочеттиноLiveSport.ru 01:45

Если Дженнаро Гаттузо будет уволен, а его место займет наставник лондонцев, то ему будет предоставлена сумма порядка 300 миллионов фунтов на усиление состава. Контракт 47-летнего аргентинского специалиста со «шпорами» истекает 30 июня 2023 года. Почеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.
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«Милан» выделит Почеттино космическую сумму на трансферы

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«Милан» готов предоставить Почеттино € 300 млн на летние трансферы

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СМИ: «Милан» выделит 300 миллионов фунтов на трансферы в случае прихода Покеттино

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СМИ: «Милан» готов выделить Почеттино 350 миллионов евро на трансферы

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Почеттино получит от «Милана» £300 млн на трансферы

Газета.Ru01:10

«Милан» готов выделить Почеттино £300 млн на летние трансферы

Sport24.ru00:10

«Милан» готов предоставить Почеттино на трансферы 300 млн евро

Soccer.ruвчера в 08:41
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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