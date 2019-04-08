Футбол
«Милан» выделит 300 миллионов фунтов на трансферы для ПочеттиноLiveSport.ru 01:45
Если Дженнаро Гаттузо будет уволен, а его место займет наставник лондонцев, то ему будет предоставлена сумма порядка 300 миллионов фунтов на усиление состава. Контракт 47-летнего аргентинского специалиста со «шпорами» истекает 30 июня 2023 года. Почеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.
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