Футбол

«Милан» выделит 300 миллионов фунтов на трансферы для ПочеттиноLiveSport.ru 01:45

Если Дженнаро Гаттузо будет уволен, а его место займет наставник лондонцев, то ему будет предоставлена сумма порядка 300 миллионов фунтов на усиление состава. Контракт 47-летнего аргентинского специалиста со «шпорами» истекает 30 июня 2023 года. Почеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года.
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СМИ: «Милан» выделит 300 миллионов фунтов на трансферы в случае прихода Покеттино

Спорт-Экспресс01:30

Почеттино получит от «Милана» £300 млн на трансферы

Газета.Ru01:10

«Милан» готов выделить Почеттино £300 млн на летние трансферы

Sport24.ru00:10

«Милан» выделит 300 миллионов фунтов на трансферы для Почеттино

LiveSport.ru01:45

«Милан» готов предоставить Почеттино на трансферы 300 млн евро

Soccer.ruвчера в 08:41
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Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции

Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
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Армия и оружие

Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук

В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
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В аэропорту Омска задержали на шесть часов рейс в Москву

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Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность

Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Экономика

Газовозы становятся все бюджетнее

Правительство потратит на них 53 млрд рублей Верфь «Звезда» может получить 53,5 млрд руб. субсидии из бюджета в 2020–2023 годах на строительство газовозов для проекта «Арктик СПГ».
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Общество

В Москве на 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Днем 8 апреля воздух в Москве прогреется от +7 до +9 градусов.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Политика

Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика

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Минфин опубликовал обновленную редакцию законопроекта о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс, речь идет об экологическом и утилизационном сборах, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:09
Теннис

Мугуруса выиграла турнир в Монтеррее после отказа Азаренко

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала победу над представительницей Белоруссии Викторией Азаренко в финале турнира в мексиканском Монтеррее.
Обновлено в 00:02
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Наука

На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино

На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино. На дно озера будет спущен нейтринный телескоп.
Обновлено вчера в 05:31
Экономика

Visa введет льготный тариф для микробизнеса

Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие

В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Технологии

На Благовещенской ТЭЦ выведены в плановый ремонт два котлоагрегата

Обновлено вчера в 23:57
Наука

Лекарство от проказы борется с раковыми клетками

Лекарство от проказы убивает раковые клетки.
Обновлено в 00:44
Экономика

СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»

Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера».
Обновлено вчера в 22:25
Политика

ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении

Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты кандидатов в президенты — официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством и оплачивается из средств государственного бюджета.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Транспорт

Трамвайный парк Москвы полностью обновят к 2024 году

Новые трамваи с бесшумным ходом запустили в столице в 2017 году. За это время они перевезли 95 млн пассажиров.
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"В регионах, замыкающих рейтинг, невысокий показатель вовлеченности населения в малый бизнес во многом объясняется значительной долей неформального сектора экономики, который обеспечивает занятость значительного числа населения", - говорится в исследовании.
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Общество

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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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