Футбол
«Милан» встретился с агентом МодричаSoccer.ru вчера в 22:20
Согласно источнику, агент 33-летнего хорвата Владо Лемич вчера побывал в офисе миланского клуба, чтобы обсудить возможный переход своего клиента. Ранее сообщалось о том, что Модрич отказался от перехода в "Милан".
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