Футбол
«Милан» встретился с агентом МодричаSoccer.ru вчера в 22:20
Согласно источнику, агент 33-летнего хорвата Владо Лемич вчера побывал в офисе миланского клуба, чтобы обсудить возможный переход своего клиента. Ранее сообщалось о том, что Модрич отказался от перехода в "Милан".
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Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
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Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
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Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
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Обновлено вчера в 20:57
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Обновлено вчера в 20:07
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ВМФ России отработает высадку на базы вдоль Севморпути
В 2019 году ВМФ России проведет специальные учения, на которых будет проверяться способность флота снабжать военные базы, расположенные вдоль Северного морского пути.
Обновлено вчера в 20:31