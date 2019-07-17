Футбол

«Милан» встретился с агентом МодричаSoccer.ru вчера в 22:20

Согласно источнику, агент 33-летнего хорвата Владо Лемич вчера побывал в офисе миланского клуба, чтобы обсудить возможный переход своего клиента. Ранее сообщалось о том, что Модрич отказался от перехода в "Милан".
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Модрич может сменить «Реал» на «Милан»

Sport24.ruвчера в 21:12

«Милан» встретился с агентом Модрича

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СМИ: Агент Модрича провел переговоры с «Миланом»

Sportbox.RUвчера в 21:01

СМИ: Агент Модрича провел переговоры с «Миланом»

Матч ТВвчера в 21:01

Модрич может стать игроком «Милана»

Чемпионатвчера в 20:39

Модрич может перейти в «Милан»

Спорт-Экспрессвчера в 19:00

Агент Модрича провёл переговоры с «Миланом»

Евро-футбол.рувчера в 17:51
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
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Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

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Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

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Обновлено вчера в 17:29
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Успех «Детектива Пикачу», в итоге обогнавшего «Варкрафт», вряд ли удивит тех, кто пристально следил за бокс-офисом картины: первой свой рекорд фильм поставил ещё во время дебютной недели прокат, продемонстрировав лучший старт среди видеоигровых адаптаций - за первый уик-энд он заработал $170 млн и обогнал «Tomb Raider: Лара Крофт».
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Экономика

Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
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Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика

Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
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Общество

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Обновлено вчера в 08:21
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Политика

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Защиту Голунова не уведомляли о возбуждении дела против полицейских

Защита корреспондента "Медузы" Ивана Голунова пока не знает о возбуждении уголовного дела против сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые работали с его уголовным делом, сообщил адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки", Сергей Бадамшин.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Политика

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года обнародовал окончательную версию причин трагедии, согласно которой лайнер сбили «Буком», доставленным на территорию Донецкой области из России.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

Обновлено вчера в 23:02
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
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Обновлено в 03:38
Происшествия

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Технологии

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Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

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Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана

Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
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Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на Украине во времена СССР жилось лучше, чем сейчас.
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США не оставляют попыток отговорить Индию от покупки С-400

Ранее в правительстве сообщали, что поставка всех комплексов в эту страну завершится до конца года.
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Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие

ВМФ России отработает высадку на базы вдоль Севморпути

В 2019 году ВМФ России проведет специальные учения, на которых будет проверяться способность флота снабжать военные базы, расположенные вдоль Северного морского пути.
Обновлено вчера в 20:31
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