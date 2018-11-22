Футбол

«Милан» включился в борьбу за полузащитника ЦСКА Влашича
Sport24.ru
вчера в 15:58

Полузащитник Никола Влашич, выступающий на правах аренды за ЦСКА, попал в сферу интересов ведущих итальянских клубов. Ранее информацию подтвердил агент футболиста, права на которого принадлежат «Эвертону». Сообщалось об интересе к 21-летнему хавбеку со стороны «Интера» и «Ромы».
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