Футбол

«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»
Чемпионат
03:06

В список целей россонери попали защитники Гари Кэхилл и Андреас Кристенсен, а также полузащитник Сеск Фабрегас. По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Чемпионат03:06

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Обсуждается возможный переход футболистов «Челси» в «Милан»

Газета.Ru04:15

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