Футбол
«Милан» ведёт переговоры по трансферу ТовенаЕвро-футбол.ру 04:41
По данным Football-Italia, подписать 26-летнего француза хочет "Милан". "Марсель" намерен выручить с продажи Товена около 30-40 миллионов евро, поскольку его контракт истекает через два года. Стороны сейчас ведут переговоры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Игры
Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине
Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Транспорт
В России захотели сделать перекрестки платными
В 2020 году в рамках проекта «Умный город» будет проведен эксперимент с введением платных перекрестков в одном из российских регионов — они могут появиться в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Политика
Украинский телеведущий оправдался за шутку про Нотр-Дам и Зеленского
Политолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец удалил пост, в котором он связал пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 04:15
Финансы
Россия увеличила вложения в ценные бумаги Минфина США до $14,5 млрд
В феврале Россия нарастила вложения в госбумаги США до $14,5 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено в 04:03
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено вчера в 01:39
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Политика
«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 03:48
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Забайкалье из Китая ввезли сосиски с геномом вируса чумы
В сосисках, ввезенных в Забайкальский край из Китая, специалисты Россельхознадзора обнаружили геном вируса африканской чумы свиней.
Обновлено в 02:29
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери все еще не потушен
Госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в соборе Парижской Богоматери все еще полыхает пожар, начавшийся вечером 15 апреля.
Обновлено в 01:39
Политика
Порошенко призвал советника Зеленского покинуть его штаб
Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал бывшего министра финансов Александра Данилюка покинуть штаб кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского из-за конфликта интересов по делу Приватбанка олигарха Игоря Коломойского.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
70 лет исполнилось Алле Пугачевой
Сегодня, 15 апреля, свой юбилей отмечает "Женщина, которая поет". Знаменитой российской певице Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
В Париже горит собор Парижской Богоматери
В столице Франции загорелся собор Парижской Богоматери, сообщает France-Presse.
Обновлено вчера в 13:11
Наука
Ученые предложили новый способ снизить тягу к сигаретам
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников
Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Религия
В РПЦ назвали пожар в Нотр-Дам-де-Пари трагедией для христиан
Комментируя пожар в Нотр-Дам-де-Пари, которым уже уничтожена часть здания, Кипшидзе сказал: "Это настоящая трагедия, потому что под угрозой оказался не просто один из христианских храмов, а действительно памятник мировой культуры, являющийся не только частью мирового наследия, но и частью идентичности христианской цивилизации в целом".
Обновлено вчера в 21:17
Авто
Lexus представил первый минивэн LM
Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тысяч украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила газете «Коммерсантъ», что 360 тысяч украинцев получили российское гражданство с 2014 года.
Обновлено вчера в 18:01
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27