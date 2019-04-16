Футбол
«Милан» ведёт переговоры по трансферу ТовенаЕвро-футбол.ру 04:41
По данным Football-Italia, подписать 26-летнего француза хочет "Милан". "Марсель" намерен выручить с продажи Товена около 30-40 миллионов евро, поскольку его контракт истекает через два года. Стороны сейчас ведут переговоры.
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