Футбол

«Милан» ведёт переговоры по трансферу ТовенаЕвро-футбол.ру 04:41

По данным Football-Italia, подписать 26-летнего француза хочет "Милан". "Марсель" намерен выручить с продажи Товена около 30-40 миллионов евро, поскольку его контракт истекает через два года. Стороны сейчас ведут переговоры.
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