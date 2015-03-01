Футбол
«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»
«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»Чемпионат03:06
В список целей россонери попали защитники Гари Кэхилл и Андреас Кристенсен, а также полузащитник Сеск Фабрегас. По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Чемпионат03:06
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Футбол
Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза
Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 05:22
Футбол
В 2017 году клубы Премьер-Лиги заработали 56,8 млрд рублей
Доходы клубов Премьер-Лиги в прошлом году составили 56,8 млрд рублей, а финансовый результат снова показал отрицательное значение.
Обновлено в 04:54
Футбол
Болельщики «Спартака» раскрыли детали избрания Глушакова капитаном
Обновлено в 05:47
Футбол
«Бавария» может уволить тренера до конца недели
«Бавария» может до конца недели уволить главного тренера.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков
Обновлено в 04:36
Футбол
Умер бывший нападающий сборной СССР по футболу Виктор Каневский
Футболист киевского "Динамо" Виктор Каневский был одним из сильнейших нападающих СССР 50-х и начала 60-х годов.
Обновлено в 05:22
Футбол
Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов празднует день рождения
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Обновлено в 04:47
Футбол
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Обновлено в 04:54
Футбол
Метро и МЦК изменят часы работы из-за матча ЦСКА в Лиге чемпионов
Обновлено в 05:28
Футбол
Польский арбитр Гиль рассудит «Спартак» и «Рапид» в Лиге Европы
Польская бригада арбитров во главе с Павелом Гилем рассудит матч московского "Спартака" и венского "Рапида" в пятом туре группового этапа Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 05:48
Футбол
Гвардиола: конкуренция идёт на пользу английским клубам
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что высокая конкуренция в АПЛ идёт на пользу сильнейшим клубам.
Обновлено в 05:22
Футбол
Себастьян Дриусси: «„Зенит“ должен был набрать больше очков»
Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси считает, что его команда должна была набрать больше очков в чемпионате России.
Обновлено в 05:50
Футбол
Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1
«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 00:30
Футбол
Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком
Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.
Обновлено в 05:11
Футбол
Илья Геркус: «Нет ничего стыдного в том, что государство стало донором футбола в России»
Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о причинах дотационной со стороны государства экономики российских футбольных клубов.
Обновлено в 05:29