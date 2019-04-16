Футбол

«Милан» ведет переговоры по покупке ТовенаSport24.ru 04:41

Полузащитник «Марселя» Флорьян Товен имеет вариант продолжения карьеры в Италии. 26-летнего француза намерен приобрести «Милан», сообщает France Football. По данным источника, клубы ведут переговоры по условиям трансфера и близки к его заключению.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Милан» нацелился на чемпиона мира

News.ru05:16

Товен входит в интересы «Милана», «Интера» и «Наполи»

Бомбардир.ру07:59

«Милан» близок к приобретению Товена у «Марселя»

Чемпионат04:02

«Милан» ведет переговоры по покупке Товена

Sport24.ru04:41

«Милан» согласовал трансфер полузащитника «Марселя»

ProstoProSport04:15

Товен может перебраться в итальянский чемпионат

Soccer.ru04:12

«Милан» ведёт переговоры по трансферу Товена

Евро-футбол.ру04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Футбол

Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»

Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:36
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Футбол

Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
Политика

Штабы Порошенко и Зеленского договорились о дебатах на стадионе

Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились об аренде киевского стадиона «Олимпийский» на 19 апреля, где соперники на втором туре выборов проведут дебаты.
Обновлено в 11:27
Авто

Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Футбол

Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров

Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Политика

Познер подверг сомнению «таинственность русской души»

Телевизионный ведущий Владимир Познер у себя в блоге попытался развенчать «миф» о русской душе.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Российский полицейский-националист сел за убийство и грабежи

Обновлено в 12:33
Театры

«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Обновлено в 13:24
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца

Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Как прошла первая неделя суда над Кокориным и Мамаевым

С 9 апреля Пресненский суд столицы рассматривает дело Александра Кокорина и Павла Мамаева. Слушания проходят в ежедневном режиме.
Обновлено 13 апреля в 18:06
Технологии

Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса

Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Энергетика

«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения

«Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
Транспорт

Движение в Москве ограничат из-за Пасхи

Обновлено в 05:13
Общество

В нескольких регионах России снизят тарифы на вывоз мусора

Тарифы на вывоз мусора снизят в нескольких регионах России.
Обновлено в 06:54
Политика

Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Наука

Определено происхождение британцев эпохи неолита

По результатам исследования геномов ученые пришли к выводу, что древние британцы были больше генетически похожи на жителей Иберии и произошли от фермеров Средиземноморья.
Обновлено в 09:44
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Кино

Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов

Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Обновлено в 05:30
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Общество

Во Франции назвали сроки восстановления Нотр-Дама

Обновлено в 12:16
Общество

В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России

Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.
Обновлено в 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Флориан Товен
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Олимпик Марсель» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное