Футбол

«Милан» ведет переговоры по покупке ТовенаSport24.ru 04:41

Полузащитник «Марселя» Флорьян Товен имеет вариант продолжения карьеры в Италии. 26-летнего француза намерен приобрести «Милан», сообщает France Football. По данным источника, клубы ведут переговоры по условиям трансфера и близки к его заключению.
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«Милан» согласовал трансфер полузащитника «Марселя»

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