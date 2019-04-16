Футбол
«Милан» ведет переговоры по покупке ТовенаSport24.ru 04:41
Полузащитник «Марселя» Флорьян Товен имеет вариант продолжения карьеры в Италии. 26-летнего француза намерен приобрести «Милан», сообщает France Football. По данным источника, клубы ведут переговоры по условиям трансфера и близки к его заключению.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Космос
Внутри метеорита нашли крошечный фрагмент кометы
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России).
Обновлено в 07:10
Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram
Существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия, но итоги подводить рано, Роскомнадзор продолжает работу в этом направлении, заявил глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 07:04
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Красноярске уволена избившая школьниц учительница
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Транспорт
На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов
На Сокольнической (красной) линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» ограничена скорость движения поездов.
Обновлено в 05:22
Футбол
Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игру
В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов.
Обновлено в 08:50
Спорт
Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с друзьями вели себя в кафе «Кофемания», как бандитская группировка из «девяностых».
Обновлено в 07:45
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Павел Зырянов прокомментировал Медиакорсети ситуацию: - По нашим данным, из 100 человек, записавшихся на прием к врачу с помощью электронной записи, до 30 не приходят по разным причинам.
Обновлено в 07:57
Общество
Продажи романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» возросли после пожара
Роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" после ночного пожара попал в десятку самых популярных книг на сайте Amazon, сообщает телеканал BFM ТV.
Обновлено в 07:45
Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Здоровье
Каждый пятый житель Екатеринбурга умирает от рака
Страшную статистику озвучил горздрав Екатеринбурга. Каждый пятый местный житель умирает от онкологических заболеваний.
Обновлено в 09:13
Политика
Россия признала новые власти в Судане
Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено вчера в 14:03
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей
Сбербанк направит на дивиденды за 2018 год рекордные 361,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:22
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Происшествия
Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии
Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Финансы
Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США
В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги.
Обновлено в 05:16
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
Обновлено в 06:34
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Роскомнадзор надеется, что не придется блокировать Twitter и Facebook
Девять месяцев остается у компаний Twitter и Facebook, чтобы выполнить требования российского законодательства о локализации баз персональных данных граждан РФ и избежать блокировки.
Обновлено в 07:29