Футбол
«Милан» ведет переговоры по покупке ТовенаSport24.ru 04:41
Полузащитник «Марселя» Флорьян Товен имеет вариант продолжения карьеры в Италии. 26-летнего француза намерен приобрести «Милан», сообщает France Football. По данным источника, клубы ведут переговоры по условиям трансфера и близки к его заключению.
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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна может внести коррективы в параметры российских систем С-400.
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Россиянам разрешили собирать мох и камыш
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
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Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
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Самый мощный в мире лазер запустят в России
Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.
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Обновлено в 02:38
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В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
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Политика
Отец Зеленского сказал, зачем его сын баллотируется в президенты Украины
Александр Зеленский заявил, что его сын Владимир борется за победу на президентских выборах, чтобы, придя к власти, изменить страну к лучшему В интервью изданию "Страна.ua" отец победителя первого тура голосования выразил уверенность, что его сын баллотируется в президенты не ради должности.
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Политика
Евросовет утвердил газовую директиву по «Северному потоку-2»
Совет стран Евросоюза на заседании в понедельник, 15 апреля, утвердил поправки к газовой директиве ЕС, которые касаются работы морских газопроводов, в том числе "Северного потока-2".
Обновлено вчера в 05:18
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Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 03:00
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Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»
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Главный военный прокурор Украины сбежал из страны
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На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар
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Происшествия
Опубликованы фотографии Собора Парижской Богоматери после пожара
Мировые информационные агентства опубликовали первые фотографии собора Парижской Богоматери после жуткого пожара.
Обновлено в 03:15
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Транспорт
В Госдуме раскритиковали идею платных перекрестков
Депутат Государственный Думы России и член парламентского комитета по транспорту и строительству Максим Сураев заявил, что инициатива экспертов "Автонета" по созданию в стране платных перекрестков не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 05:54
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
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Политика
Конгресс США требует у банков информацию о Трампе
Палата представителей США выпустила ряд повесток с требованием к крупнейшим банкам передать парламентариям данные о финансовой деятельности Дональда Трампа и связанных с ним структур, сообщила New York Times 15 апреля.
Обновлено в 04:40
Авто
Новый Kia Cerato начали выпускать на «Автоторе» по полному циклу
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье
Амина мечтает дышать без трубок
Врачи, с которыми консультировались родители Амины, не могли дать точный ответ, почему ребёнок тяжело дышит.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
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16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
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