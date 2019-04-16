Футбол

«Милан» ведет переговоры по покупке ТовенаSport24.ru 04:41

Полузащитник «Марселя» Флорьян Товен имеет вариант продолжения карьеры в Италии. 26-летнего француза намерен приобрести «Милан», сообщает France Football. По данным источника, клубы ведут переговоры по условиям трансфера и близки к его заключению.
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«Милан» согласовал трансфер полузащитника «Марселя»

ProstoProSport04:15

«Милан» ведёт переговоры по трансферу Товена

Евро-футбол.ру04:41

«Милан» ведет переговоры по покупке Товена

Sport24.ru04:41

«Милан» нацелился на чемпиона мира

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Товен может перебраться в итальянский чемпионат

Soccer.ru04:12

«Милан» близок к приобретению Товена у «Марселя»

Чемпионат04:02

«Милан» намерен приобрести Флориана Товена

Еженедельник Футбол04:27
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Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощении госзакупок

Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок и упрощение таких закупок.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

Турция не исключила внесения корректив в параметры С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна может внести коррективы в параметры российских систем С-400.
Обновлено в 04:32
Общество

Россиянам разрешили собирать мох и камыш

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков

Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Наука

Самый мощный в мире лазер запустят в России

Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Генпрокуратура Украины опровергла сообщение о покушении на Зеленского

Обновлено в 05:34
Политика

Отец Зеленского сказал, зачем его сын баллотируется в президенты Украины

Александр Зеленский заявил, что его сын Владимир борется за победу на президентских выборах, чтобы, придя к власти, изменить страну к лучшему В интервью изданию "Страна.ua" отец победителя первого тура голосования выразил уверенность, что его сын баллотируется в президенты не ради должности.
Обновлено в 05:30
Политика

Евросовет утвердил газовую директиву по «Северному потоку-2»

Совет стран Евросоюза на заседании в понедельник, 15 апреля, утвердил поправки к газовой директиве ЕС, которые касаются работы морских газопроводов, в том числе "Северного потока-2".
Обновлено вчера в 05:18
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Обновлено вчера в 17:15
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал из страны

Обновлено в 03:48
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

Обновлено в 02:30
Здоровье

Детская поликлиника в Ногинске получила новое медоборудование

В текущем году на закупку нового медицинского оборудования для медорганизаций столичного региона направлено почти 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Опубликованы фотографии Собора Парижской Богоматери после пожара

Мировые информационные агентства опубликовали первые фотографии собора Парижской Богоматери после жуткого пожара.
Обновлено в 03:15
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Политика

В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Транспорт

В Госдуме раскритиковали идею платных перекрестков

Депутат Государственный Думы России и член парламентского комитета по транспорту и строительству Максим Сураев заявил, что инициатива экспертов "Автонета" по созданию в стране платных перекрестков не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 05:54
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика

Конгресс США требует у банков информацию о Трампе

Палата представителей США выпустила ряд повесток с требованием к крупнейшим банкам передать парламентариям данные о финансовой деятельности Дональда Трампа и связанных с ним структур, сообщила New York Times 15 апреля.
Обновлено в 04:40
Авто

Новый Kia Cerato начали выпускать на «Автоторе» по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено вчера в 11:28
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Здоровье

Амина мечтает дышать без трубок

Врачи, с которыми консультировались родители Амины, не могли дать точный ответ, почему ребёнок тяжело дышит.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
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Флориан Товен
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Олимпик Марсель» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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