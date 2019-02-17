Футбол

«Милан» в гостях обыграл «Аталанту»Матч ТВ вчера в 16:33

«Аталанта» на своем поле принимала «Милан» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Гости победили во встрече со счетом 3:1. «Аталанта» вышла вперед во встрече на 33-й минуте после гола Ремо Фройлера. До перерыва Кшиштоф Пентек сравнял счет.
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Пёнтек: шесть мячей в пяти встречах за «Милан» — это больше, чем я ожидал

Чемпионат06:44

Кшиштоф Пентек: «Шесть голов в пяти матчах – это больше, чем я ожидал»

Sports.ru05:29

Пентек забил 6 голов за «Милан» быстрее всех за всю историю клуба. Он не дает расслабиться Роналду

Sport24.ruвчера в 19:11

Нападающий «Милана» Пентек установил клубный рекорд

Газета.Ruвчера в 19:45

«Милан» в гостях обыграл «Аталанту»

Матч ТВвчера в 16:33

Дубль Пентека помог «Милану» на выезде обыграть «Аталанту»

Советский спортвчера в 16:27

«Милан» обыграл «Аталанту» благодаря дублю Пентека

Спорт-Экспрессвчера в 16:26
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Происшествия

Чемпион России по рукопашному бою погиб в драке у здания Минкомсвязи

Обновлено в 08:23
Происшествия

На соборе в Солсбери повесили российский флаг

Неизвестные повесили российский флаг на строительных лесах вокруг собора Девы Марии в британском городе Солсбери.
Обновлено в 08:30
Футбол

«Реал» проиграл «Жироне» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" потерпел поражение от "Жироны" в матче 24-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:02
Происшествия

Здание университета ИТМО могло обрушиться из-за перегруза конструкций

Обрушение кровли и перекрытий в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге произошло из-за перегруза конструкций, сообщил журналистам глава оперативного штаба — вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.
Обновлено в 08:29
Экономика

Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Спорт

Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Мариинский театр эвакуировали из-за сообщения о минировании

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Новый убийца танков НАТО: в США оценили российский аналог Javelin

Обновлено в 04:41
Происшествия

Известный блогер задержан в Москве из-за массовой драки

Блогера Алибека Мирзеханова задержали по подозрению в причастности к массовой драке в кафе на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 08:26
Здоровье

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Политика

Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу

Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 07:56
Политика

Лавров пожалел американцев, не понимающих бессмысленности санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об очередном пакете санкций, который готовят США в отношении России, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Иран продемонстрировал новую подлодку «Фатех»

Иран в воскресенье продемонстрировал новую подводную лодку "Фатех" собственного производства, оснащенную крылатыми ракетами, трансляция церемонии демонстрации субмарины велась телеканалом Press TV.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека

Москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. ДТП произошло вечером 16 февраля.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Шнуров написал стих про избивавшего жену Марата Башарова

Обновлено в 08:20
Политика

Трамп призвал Европу забрать обратно более 800 боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что европейские страны должны "взять обратно" более 800 своих граждан, которые отправились воевать за "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и были захвачены в Сирии.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

ОАЭ за $40 млрд купит у России противотанковые комплексы «Корнет-Э»

Сегодня, 17 февраля, в Абу-Даби началась международная выставка вооружений IDEX-2019, уже в первый день была заключена целая серия контрактов на разработки российского производства.
Обновлено в 09:00
Спорт

Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В московском метро студент попал под поезд

Студент одного из вузов Москвы попал под поезд метро.
Обновлено в 07:34
Общество

В Госдуме прояснили данные о запрете продавать машины без гаража

Ранее уральское агентство Ura.ru сообщило, что в Госдуме ведется обсуждение запрета россиянам приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места.
Обновлено в 09:16
Политика

Курц перед визитом в США заявил о хороших контактах Австрии с Россией

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью Die Presse заявил, что у Вены и Москвы сложились традиционно хорошие контакты и его страна заинтересована в хороших отношениях с Западом и Востоком.
Обновлено в 09:38
Экономика

Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы

Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Посольство США окажет поддержку Майклу Калви

Посольство США в Москве следит за ситуацией с арестом основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Политика

С 2014 года в Польше снесли около 100 памятников советским воинам

Обновлено в 07:43
Политика

Пушков сравнил речь Уильямсона с обстановкой перед объявлением войны

В интервью на «России 1» Пушков высказал мнение, что подобные речи произносятся перед объявлением войны.
Обновлено в 09:40
Политика

Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира за его работу с Северной Кореей.
Обновлено вчера в 00:40
Политика

Крымские татары потребовали убрать из школ учебник по истории Крыма

Совет крымских татар обратился к главе региона Сергею Аксенову с просьбой убрать из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятых классов.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Челябинская воспитательница забыла двухлетнего ребенка на улице

Обновлено в 00:51
Политика

Асад: Конституция и суверенитет Сирии не могут быть предметом торга

Президент Сирии Башар Асад, выступая в воскресенье в Дамаске на встрече с главами местных органов власти, осудил действия Запада, направленные на противодействие усилиям по урегулированию кризиса.
Обновлено в 09:40
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Кшиштоф Пёнтек
Польский футболист
Польский футболист, нападающий итальянского клуба «Милан» и сборной Польши.
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