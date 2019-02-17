Футбол
«Милан» в гостях обыграл «Аталанту»Матч ТВ вчера в 16:33
«Аталанта» на своем поле принимала «Милан» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Гости победили во встрече со счетом 3:1. «Аталанта» вышла вперед во встрече на 33-й минуте после гола Ремо Фройлера. До перерыва Кшиштоф Пентек сравнял счет.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 06:44, Вашингтон
Происшествия
В массовой драке в Москве погибли два человека
У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 01:26
Происшествия
На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
Обновлено 07 февраля в 19:02
Происшествия
В Москве женщина насмерть сбила таксиста
Обновлено в 06:17
Происшествия
Площадь обрушения в ИТМО в Петербурге составила 885 квадратных метров
Общая площадь обрушений в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге составила 885 квадратных метров перекрытий и кровли, сообщил РИА Новости представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 05:03
Спорт
Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
США не хотят, чтобы Асад вернул контроль над северо-востоком Сирии
Соединенные Штаты не хотят, чтобы правительство президента Башара Асада вернуло контроль над северо-востоком Сирии.
Обновлено в 06:10
Общество
В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража
Обновлено в 04:40
Происшествия
Мариинский театр эвакуируют после сообщения о минировании
Пресс-аташе Анна Касаткина 17 февраля заявила, что посетителей и сотрудников Мариинского театра эвакуируют.
Обновлено в 05:58
Происшествия
ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о минировании
В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
Обновлено в 04:17
Экономика
Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы
Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» готовит облик безэкипажного танка будущего
Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) формирует облик безэкипажного танка будущего, имеет в своем активе наработки перспективной машины, сообщил ТАСС генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ) Андрей Терликов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.
Обновлено в 06:05
Политика
«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Политика
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Башкирии за браконьерство задержали местных депутата и полицейского
Группа охотников, застреливших косулю, задержана в Благоварском районе Башкирии, в браконьерстве подозревают местных депутата и полицейского, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Вандалы подожгли храм УПЦ в Кривом роге
В Кривом роге осквернили и подожгли храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено вчера в 04:51
Спорт
На лыжном Кубке мира началась женская гонка классикой
Обновлено в 03:45
Политика
Медведев призвал сближать доходы городского и сельского населения
Правительство постарается сблизить доходы городского населения и жителей деревни, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью для программы "Итоги недели" на НТВ.
Обновлено в 04:31
Политика
В Германии назвали санкции из-за инцидента в Черном море «умеренными»
Провокация в Керченском проливе В конце ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования властей.
Обновлено в 04:41
Политика
В Крыму ответили на слова Порошенко об «истории успеха» Украины
Ранее Порошенко заявил, что нынешнее положение на Украине является «историей успеха».
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
В России начата разработка микробеспилотника «Ратник» для экипировки
В России началась разработка микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка третьего поколения, сообщили в «Ростехе».
Обновлено в 01:16
Единоборства
Минаков потерпел первое поражение в карьере
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве
В Москве метеорологи продлили действие "желтого" уровня погодной опасности на воскресенье, 17 февраля.
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Науэрт отказалась от должности постпреда США при ООН
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН, сообщили в Госдепе.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
В Челябинске начался митинг за возврат прямых выборов мэра
Обновлено в 02:58
Футбол
В Иране не показали матч «Баварии» из-за женщины-арбитра
Обновлено в 04:40
Общество
В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Митинг за отставку губернатора прошёл в Перми
Согласованная акция с требованием отставки губернатора Пермского края Максима Решетникова прошла в городе.
Обновлено в 06:34