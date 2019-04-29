Футбол
«Милан» в ближайшие часы может уволить ГаттузоЧемпионат 04:31
|8′
Сусо
|13′
Андреа Конти
|16′
Лукас Пакета
Андреа Белотти
|58′
|62′
Сусо
Фабио Борини
|62′
Лукас Пакета
Кшиштоф Пионтек
Эмилиано Моретти
|65′
Алекс Беренгер
|69′
|71′
Андреа Конти
Самуэль Кастильехо
|77′
Алессио Романьоли
|81′
Алессио Романьоли
|81′
Джанлуиджи Доннарумма
Витторио Париджини
|83′
|83′
Франк Кессиэ
Томас Ринкон
Ола Айна
|87′
Витторио Париджини
Глейсон Бремер
|90′+5′
|44%
|Владение мячом
|56%
|70%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|3
|5
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|9
|22
|Отборы
|12
|19
|Фолы
|21
|2
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|1
Торино
Расстановка 3‑5‑2
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
34
Айна
7
Лукич
23
Мейте
15
Ансальди
9
Белотти
36
Бремер
99
Доннарумма
7
Кастильехо
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
19
Пионтек
11
Борини
63
Кутроне
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
Руководство «Милана» может принять решение об увольнении главного тренера Дженнаро Гаттузо в ближайшие несколько часов, сообщает Calciomercato.
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