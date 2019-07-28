Футбол
«Бенфика» обыграла «Милан» на Международном кубке чемпионовЕвро-футбол.ру 17:08
Португальская "Бенфика" с минимальным счётом обыграла итальянский "Милан" (1:0) в матче Международного кубка чемпионов. Единственный мяч на 70 минуте забил Адель Таарабт.
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Милан – Бенфика. Прогнозы и ставки букмекеров на Международный Кубок Чемпионов
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