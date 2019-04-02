Футбол

Милан — Удинезе 1:1Спорт-Экспресс вчера в 14:57

Милан — Удинезе
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
Джанлуиджи Доннарумма
Хосе Мануэль Рейна
11′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
41′
Кшиштоф Пионтек
44′
46′
Самир
Бен Уилмот
55′
Хидде Тер Авест
Стефано Окака-Чука
65′
Кевин Лазанья
Иньяцио Абате
Давиде Калабрия
67′
76′
Валон Бехрами
Роландо Мандрагора
"Милан" сыграл вничью с "Удинезе" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии. На 44-й минуте хозяев вывел вперед Кшиштоф Пентек. Кевин Лазанья на 65-й минуте сравнял результат.
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