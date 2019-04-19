«Милан» упустил победу в матче Серии А с «Пармой»RT на русском 08:26

"Парма" и "Милан" сыграли вничью в матче 33-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Парме на "Эннио Тардини", завершилась с счётом 1:1. В составе «Милана» на 69-й минуте отличился Самуэль Кастильехо. «Парма» ответила голом Бруну Алвеша на 87-й минуте.

«Милан» упустил победу в матче Серии А с «Пармой»

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