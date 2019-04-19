Футбол
«Милан» упустил победу в матче Серии А с «Пармой»RT на русском 08:26
|58′
Тьемуэ Бакайоко
Патрик Кутроне
|66′
Андреа Конти
Самуэль Кастильехо
|69′
Самуэль Кастильехо
Федерико Димарко
Лука Силигарди
|72′
|75′
Хакан Чалханоглу
Лукас Биглия
Фабио Чераволо
Маттиа Спрокати
|76′
|82′
Лукас Биглия
Бруну Алвеш
|87′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
|90′+1′
|42%
|Владение мячом
|58%
|78%
|Процент точных передач
|89%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|1
|5
|Офсайды
|4
|8
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|5
|13
|Фолы
|13
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Парма
Расстановка 5‑3‑2
55
Сепе
23
Гаццола
2
Якопони
22
Алвеш
28
Гальоло
26
Силигарди
87
Куцка
5
Штулац
17
Барилла
93
Спрокати
27
Жервиньо
99
Доннарумма
7
Кастильехо
17
Сапата
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
63
Кутроне
21
Биглия
8
Сусо
19
Пионтек
11
Борини
Милан
Расстановка 4‑3‑3
"Парма" и "Милан" сыграли вничью в матче 33-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Парме на "Эннио Тардини", завершилась с счётом 1:1. В составе «Милана» на 69-й минуте отличился Самуэль Кастильехо. «Парма» ответила голом Бруну Алвеша на 87-й минуте.
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«Парма» — «Милан». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Италии 20 апреля 2019 года
LiveSport.ru18 апреля в 23:03
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
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