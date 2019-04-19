Футбол

«Милан» упустил победу в матче Серии А с «Пармой»RT на русском 08:26

Парма — Милан
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Эннио Тардини»
58′
Тьемуэ Бакайоко
Патрик Кутроне
66′
Андреа Конти
Самуэль Кастильехо
69′
Самуэль Кастильехо
Федерико Димарко
Лука Силигарди
72′
75′
Хакан Чалханоглу
Лукас Биглия
Фабио Чераволо
Маттиа Спрокати
76′
82′
Лукас Биглия
Бруну Алвеш
87′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
90′+1′
"Парма" и "Милан" сыграли вничью в матче 33-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Парме на "Эннио Тардини", завершилась с счётом 1:1. В составе «Милана» на 69-й минуте отличился Самуэль Кастильехо. «Парма» ответила голом Бруну Алвеша на 87-й минуте.
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