Футбол
Иньяцио Абате
|8′
|16′
Николя Нкулу
|35′
Армандо Иццо
Кристиан Сапата
|39′
|69′
Яго Фальке
Симоне Дзадза
|70′
Даниэле Базелли
Хакан Чалханоглу
Самуэль Кастильехо
|71′
|81′
Даниэле Базелли
Саша Лукич
|90′+1′
Кристиан Ансальди
Алекс Беренгер
|59%
|Владение мячом
|41%
|84%
|Процент точных передач
|77%
|6
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|11
|Угловые
|3
|13
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Милан
Расстановка 4‑4‑2
99
Доннарумма
2
Калабрия
20
Абате
17
Сапата
68
Родригес
8
Сусо
79
Кессиэ
14
Бакайоко
7
Кастильехо
9
Игуаин
63
Кутроне
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
30
Джиджи
34
Айна
7
Лукич
88
Ринкон
23
Мейте
21
Беренгер
11
Дзадза
9
Белотти
Торино
Расстановка 3‑5‑2
В матче 15-го тура итальянской Серии А «Милан» сыграл вничью с «Торино» со счётом 0:0. Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал встречу арбитр Даниэле Орсато. Оба клуба не сумели выиграть в третий раз в последних четырёх матчах чемпионата Италии.
Чемпионат16:27
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Футбол
«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»
Обновлено в 20:02
Футбол
«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»
"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено в 17:22
Футбол
«Дженоа» в меньшинстве сыграл вничью с СПАЛом
Обновлено в 16:32
Футбол
Хавбек «Челси» Азар назвал «Манчестер Сити» лучшей командой страны
Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар прокомментировал матч против "Манчестер Сити" в рамках 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:14
Футбол
Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков".
Обновлено в 16:06
Футбол
«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»
Московский "Спартак" прибыл в Испании, где сыграет против "Вильярреала" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:44
Футбол
«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»
В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
Обновлено в 16:48
Футбол
«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас
В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира.
Обновлено в 14:28
Футбол
Хохлов: «Игроки на 98% выполнили то, что планировали»
Обновлено в 15:22
Футбол
Партия «зеленых». Как «Боруссия» М принимает соперников
Обновлено в 16:33
Футбол
«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»
В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:2 Счет в матче открыл нападающий «волков» Диого Жота на 17-й минуте.
Обновлено в 13:37
Футбол
Солари — о матче с «Уэской»: ветер помешал красоте футбола
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари объяснил сложными погодными условиями невнятную игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0).
Обновлено в 16:40
Футбол
Футболист ЦСКА пообещал умереть на поле
Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал домашнюю победу в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:1), а также поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Обновлено в 18:44
Футбол
Вечно опаздывающий форвард «Барселоны» снова проспал тренировку
Обновлено в 16:13
Футбол
Футбольных чиновников обвинили в насилии в отношении женской сборной
Президент Афганской федерации футбола (AFF) Керамуудин Карим и еще пятеро чиновников были уволены со своих постов из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении игроков женской сборной, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:28