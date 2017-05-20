В матче 15-го тура итальянской Серии А «Милан» сыграл вничью с «Торино» со счётом 0:0. Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал встречу арбитр Даниэле Орсато. Оба клуба не сумели выиграть в третий раз в последних четырёх матчах чемпионата Италии.

«Милан» сыграл вничью с «Торино» в матче Серии А

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