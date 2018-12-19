Футбол

«Милан» не смог обыграть «Болонью»
Спорт-Экспресс
16:27

Болонья — Милан
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
40′
Давиде Калабрия
Федерико Сантандер
42′
Маттиас Сванберг
Блерим Джемаили
61′
61′
Патрик Кутроне
Самуэль Кастильехо
73′
Тьемуэ Бакайоко
76′
Тьемуэ Бакайоко
78′
Хакан Чалханоглу
Хосе Маури
Андреа Поли
Риккардо Орсолини
82′
83′
Франк Кессиэ
Филип Хеландер
84′
85′
Сусо
Диего Лаксальт
Федерико Сантандер
Маттиа Дестро
90′+1′
90′+4′
Алессио Романьоли
"Милан" на выезде не смог переиграть "Болонью" в матче 16-го тура чемпионата Италии. В середине второго тайма миланцы остались в меньшинстве, так как удаление заработал Темуе Бакайоко.
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Болонья
Город в Италии
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