Футбол
|40′
Давиде Калабрия
Федерико Сантандер
|42′
Маттиас Сванберг
Блерим Джемаили
|61′
|61′
Патрик Кутроне
Самуэль Кастильехо
|73′
Тьемуэ Бакайоко
|76′
Тьемуэ Бакайоко
|78′
Хакан Чалханоглу
Хосе Маури
Андреа Поли
Риккардо Орсолини
|82′
|83′
Франк Кессиэ
Филип Хеландер
|84′
|85′
Сусо
Диего Лаксальт
Федерико Сантандер
Маттиа Дестро
|90′+1′
|90′+4′
Алессио Романьоли
|31%
|Владение мячом
|69%
|73%
|Процент точных передач
|89%
|1
|Удары в сторону ворот
|7
|6
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|6
|4
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|1
|17
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Болонья
Расстановка 3‑5‑2
28
Скорупский
33
Калабрези
23
Данило
18
Хеландер
14
Маттьелло
7
Орсолини
8
Надь
31
Джемаили
15
Мбайе
22
Дестро
24
Паласио
99
Доннарумма
2
Калабрия
17
Сапата
13
Романьоли
68
Родригес
93
Лаксальт
79
Кессиэ
14
Бакайоко
4
Маури
7
Кастильехо
9
Игуаин
Милан
Расстановка 4‑4‑2
"Милан" на выезде не смог переиграть "Болонью" в матче 16-го тура чемпионата Италии. В середине второго тайма миланцы остались в меньшинстве, так как удаление заработал Темуе Бакайоко.
Спорт-Экспресс16:27
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