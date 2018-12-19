Болонья Город в Италии

Город на севере Италии. Административный центр одноимённой провинции и региона Эмилия-Романья. Старейший университетский центр Европы: Болонский университет был основан в 1088 году. Население - 388367 человек. Уровень жизни в городе - один из самых высоких в Италии благодаря развитой промышленности и удачному расположению на перепутье транспортных коридоров. Болонью нередко называют кулинарной столицей Италии.