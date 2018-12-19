Футбол

«Милан» не смог забить «Болонье»
Евро-футбол.ру
17:00

Болонья — Милан
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
40′
Давиде Калабрия
Федерико Сантандер
42′
Маттиас Сванберг
Блерим Джемаили
61′
61′
Патрик Кутроне
Самуэль Кастильехо
73′
Тьемуэ Бакайоко
76′
Тьемуэ Бакайоко
78′
Хакан Чалханоглу
Хосе Маури
Андреа Поли
Риккардо Орсолини
82′
83′
Франк Кессиэ
Филип Хеландер
84′
85′
Сусо
Диего Лаксальт
Федерико Сантандер
Маттиа Дестро
90′+1′
90′+4′
Алессио Романьоли
Заключительный матч 16-го тура Серии А состоялся во вторник. Лишние дни отдыха после матча Лиги Европы не пошли на пользу "Милану", "россонери" так и не смогли забить "Болонье" в гостях, имея громадное преимущество во владении мячом. Фавориты лишь дважды попадали в створ.
Евро-футбол.ру17:00

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