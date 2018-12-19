Заключительный матч 16-го тура Серии А состоялся во вторник. Лишние дни отдыха после матча Лиги Европы не пошли на пользу "Милану", "россонери" так и не смогли забить "Болонье" в гостях, имея громадное преимущество во владении мячом. Фавориты лишь дважды попадали в створ.

Евро-футбол.ру 17:00