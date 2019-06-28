Футбол
«Милан» согласовал с «Реалом» трансфер ЭрнандесаЧемпионат 05:08
Защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес, вероятно, продолжит карьеру в «Милане». Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, россонери согласовали со «сливочными» трансфер 21-летнего футболиста.
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