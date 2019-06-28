Футбол

«Милан» согласовал с «Реалом» трансфер ЭрнандесаЧемпионат 05:08

Защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес, вероятно, продолжит карьеру в «Милане». Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, россонери согласовали со «сливочными» трансфер 21-летнего футболиста.
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Игрок «Реала» может уйти в «Милан»

Sport.ru10:59

«Милан» арендует Тео у «Реала» с обязательством выкупа за 20 млн евро

Sports.ru04:10

«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупом

Sport24.ru03:53

СМИ: Защитник «Реала» продолжит карьеру в «Милане»

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«Милан» согласовал с «Реалом» трансфер Эрнандеса

Чемпионат05:08

Тео Эрнандес в понедельник пройдет медобследование для «Милана»

Soccer.ru11:13

«Милан» заплатит 20 миллионов евро за защитника «Реала»

Спорт-Экспресс03:46
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:59, Вашингтон
Происшествия

Владельца «Рольфа» обвинили в выводе из РФ 4 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба СКР, в 2014 году Петров, являвшийся владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», под видом покупки акций «Рольф Эстейт» перевел на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед» 4 млрд руб. по фиктивному договору купли-продажи.
Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты

Рассекречена внешность увеличенной версии Samsung Galaxy Note 10

Судя по снимкам и сообщению источника, старшая модель в линейке будет называться не Galaxy Note 10 Pro, как предполагалось ранее, а именно Galaxy Note 10+.
Обновлено в 10:11
Политика

Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей

Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.
Обновлено в 11:29
Кино

Максим Галкин дал согласие на съемки в фильме «Брат-3»

Автор третьего фильма Стас Барецкий сообщил, что Галкин уже предварительно согласился на съемки и обещал поговорить по этому поводу с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 06:00
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика

Путин об отношении к Трампу, деле Скрипалей и саммите G20

G20 Интервью состоялось в преддверии саммита стран G20 в японском городе Осака.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Происшествия

«Краснодарский каннибал» получил 12 лет колонии строгого режима

"Краснодарский каннибал", 36-летний Дмитрий Бакшеев, признан виновным в убийстве 35-летней женщины и приговорен Прикубанским районным судом к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 11:02
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 10:35
Музыка

Неизвестный мужчина обещает убить экс-вокалистку «Тату» Лену Катину

Неизвестный мужчина обещает убить бывшую вокалистку группы «Тату» Лену Катину, если она приедет выступать на большой фестиваль в Польше.
Обновлено в 01:23
Экономика

«Группа ЛСР» выплатит акционерам дивиденды на сумму 8 млрд рублей

Впервые решение о выплате дивидендов своим акционерам "Группа ЛСР" приняла в 2011 году.
Обновлено в 11:03
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Финансы

Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП

Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.
Обновлено в 10:39
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика

Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке

Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке, несмотря на результаты заседания совместной комиссии в Вене.
Обновлено в 11:37
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Пензе суд оправдал бывшего вице-губернатора Валерия Савина

«Суд считает, что Савин подлежит оправданию по основанию, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ ввиду отсутствия в его действиях состава преступления», - обосновала позицию суда Наталья Марчук.
Обновлено в 11:35
Транспорт

Движение на трассе «Сибирь» в Иркутской области полностью открыто

Обновлено в 05:23
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Гаджеты

Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
Кино

СМИ: Marvel снимет Райана Рейнольдса в роли обновленного Дедпула

Студия Marvel планирует снять актера Райана Рейнольдса в роли Дедпула в одном из своих новых проектов, сообщает kinopoisk.ru.
Обновлено в 11:04
Политика

Макрон обратился к Путину по-русски

Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Божена Рынска подала заявление в полицию

Обновлено в 10:44
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Политика

Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака

Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
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Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
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Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
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