Футбол

«Милан» согласовал аренду Муриэля
Soccer.ru
06:54

По данным СМИ, "Милан" договорился с "Севильей" по аренде нападающего Луиса Муриэля. Аренда игрока будет рассчитана на полгода с возможностью выкупа за 12 млн евро.
Soccer.ru06:54

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«Милан» согласовал условия трансфера форварда «Севильи» Мурьеля

Чемпионат08:11

«Милан» согласовал аренду Муриэля

Soccer.ru06:54

СМИ: Муриэль близок к переходу в «Милан»

Спорт-Экспресс07:26

«Милан» близок к аренде Муриэля. Гаттузо подтвердил интерес к игроку

Sports.ru06:44

Гаттузо подтвердил интерес «Милана» к нападающему «Севильи» Муриелю

Sport24.ru03:50

Гаттузо: «Можем арендовать у „Севильи“ Муриэля»

Бомбардир.ру02:44

«Милану» интересен форвард «Севильи»

LiveSport.ru01:58
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Футбол

Гвардиола: «Манчестер Сити» не может конкурировать с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда набрала приличное количество очков в первых 19 турах английской Премьер-лиги, но пока её не стоит сравнивать с «Ливерпулем», занимающим первое место.
Обновлено в 01:43
Футбол

Сульшер: «Если клуб решит оставить меня, думаю, мы договоримся»

Под руководством норвежца "Манчестер Юнайтед" выиграл оба матча с общим счётом 8:2.
Обновлено в 05:18
Футбол

ЦСКА нацелился на покупку форварда «Саутгемптона» Габбьядини

Московский ЦСКА рассматривает возможность приобретения нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини.
Обновлено в 06:54
Футбол

Шердан Шакири: «Фирмино провел отличный матч и заслужил этот хет-трик»

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири после победы в матче 20-го тура АПЛ против «Арсенала» (5:1) отметил вклад форварда Роберто Фирмино в общекомандный успех.
Обновлено в 06:06
Футбол

Албин не врал: вместо бакланов «Газпром арену» клюют чайки

Выяснилось, что крышу стадиона на Крестовском все-таки клюют птицы: однако не бакланы, а чайки.
Обновлено в 08:06
Футбол

«Бавария» согласилась продать Хуммельса в «Челси»

Уточняется, что «аристократы» сделали официальный запрос, и в «Баварии» ответили, что готовы продать Хуммельса за 30 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 04:49
Футбол

«Милан» в меньшинстве одержал победу над СПАЛом

Обновлено вчера в 17:05
Футбол

Футболист «Манчестер Сити» поздравил болельщиков «Уфы» с Новым годом

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко записал новогоднее поздравление для болельщиков «Уфы».
Обновлено в 07:17
Футбол

Агент Рабьо требует от «Барселоны» еще 5 млн евро подъемных

Вероника Рабьо, мать и агент хавбека французского футбольного клуба «ПСЖ» Адриена Рабьо, намерена пересмотреть условия договоренности с «Барселоной» относительно перехода игрока в каталонскую команду, информирует «Чемпионат».
Обновлено в 06:38
Футбол

Артем Дзюба: «Уважаю и Хабиба, и Федора, но выберу Емельяненко»

Обновлено в 02:37
Футбол

«Крыльев Советов» продлят контракт с Корниленко

Обновлено в 06:57
Футбол

«Лион» отказался продавать Н’Домбеле в «Манчестер Сити» за £ 45 млн

«Лион» отказался продавать полузащитника Тангая Н’Домбеле в «Манчестер Сити», сообщает The Times.
Обновлено в 06:17
Футбол

Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов

Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

Форвард «Нима» Алиуи может перейти в киевское «Динамо»

Украинское «Динамо» заинтересовано в форварде французского «Нима» Рашиде Алиуи. Трансфер может состояться уже зимой.
Обновлено в 04:16
Футбол

Роналду - лучший бомбардир «Реала» в 2018 году

Обновлено в 08:05
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