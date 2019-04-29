«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезонаЧемпионат 05:05

Спорт день за днем

«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона

Транспорт Из Пулково возобновляются полеты в Сеул Авиакомпания Korean Air возобновила регулярные прямые рейсы между Петербургом и Сеулом.

Финансы Россия с 2013 года сократила долю доллара во внешней торговле на 12,6% Россия с 2013 по 2018 год сократила долю расчетов в долларах во внешней торговле на 12,6%. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в то же время за годы санкций доля расчетов в евро и рублях увеличилась на 26,6% и 14% соответственно.

Шоу-бизнес Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Происшествия Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Армия и оружие Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.

Экономика Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.

Происшествия Священник и попадья подрались с прохожими Уточняется, что драка произошла из-за того, что женщина попросила жену священника отойти в сторону, однако попадье такое предложение не понравилось и она достала электрошокер.

Хоккей Пять игроков покинули расположение сборной России Тренерский штаб сборной России определился еще с пятью игроками, которые покинут расположение команды в преддверии этапа Евротура и чемпионата мира в Братиславе.

Энергетика «Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.

Технологии Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» «Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.

Политика Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.

Экономика ЦБ ограничил денежные переводы в четыре страны, пишут СМИ Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.

Политика Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).

Хоккей СКА подписал новый контракт с Карповым на три года СКА заключил новое соглашение на три года с нападающим Максимом Карповым, сообщается на официальном сайте петербургского хоккейного клуба.

Экономика Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.

Общество KFC начала ребрендинг сети в России Сеть ресторанов KFC начала ребрендинг своих заведений в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по коммуникациям компании в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирину Гущину.

Политика Мэр города Орска Андрей Одинцов покинул свой пост Официально сообщение на сайте администрации не размещалось, но известно, что оно должно появиться сегодня или завтра Его место займет Василий Козупица – депутат городского совета.

Энергетика «Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».

Происшествия Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе Советский суд Уфы продлил до 31 мая арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является фигурантом дела об изнасиловании девушки-дознавателя.

Общество Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.

Экономика Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн Зампредседателя правления банка «Уралсиб» Евгений Коган, сын основного владельца банка Владимира Когана, продал контрольный пакет Афипского НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Недвижимость ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5% ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.